Trials of Mana: Remake ab sofort erhältlich – Der stimmige Trailer zum Launch

Das Remake zu "Trials of Mana" ist ab sofort erhältlich.

Am heutigen Freitag erblicken gleich mehrere neue Titel das Licht der Welt. Darunter das Remake zum Rollenspiel-Klassiker „Trials of Mana“.

„Trials of Mana“ findet in Form der heute veröffentlichten Neuauflage erstmals den Weg in den Westen. Veröffentlicht wird das Remake für die PlayStation 4, Nintendos Switch sowie den PC. Passend zum heutigen Release von „Trials of Mana“ darf ein entsprechender Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit.

Fortschritte aus der Demo können übernommen werden

Wer sich noch nicht sicher sein sollte, ob „Trials of Mana“ einen genaueren Blick wert ist, findet im PlayStation Store eine kostenlose Demo zum Remake. Solltet ihr euch nach dem spielen der Demo zum Kauf der Vollversion entscheiden, könnt ihr die Fortschritte aus der Probefassung übertragen und euer Abenteuer nahtlos fortsetzen. Das Remake von „Trials of Mana“ versteht sich im Gegensatz zum Original als eine reine Einzelspieler-Erfahrung.

„Trials of Mana“ erzählt die Geschichte von sechs Helden und ihrem Kampf gegen die Mächte des Bösen. Die dunklen Mächte bedrohen eine Welt, deren Mana geschwächt ist. „Trials of Mana“ wurde ursprünglich im Jahr in Japan als „Seiken Densetsu 3“ veröffentlicht versteht sich als eine High-Definition-Neuauflage des Klassikers.

„Das Spiel präsentiert mit Kämpfen in Echtzeit, wunderschöner 3D-Grafik und modernisiertem Gameplay diese beliebte Geschichte und ihre Charaktere einer neuen Generation an Spielern“, so Square Enix weiter.

