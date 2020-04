Doom Eternal: Neues Update mit Anpassungen am Battle Mode

Bethesda und id Software haben für "Doom Eternal" ein neues Update veröffentlicht, das sich dem Battle Mode annimmt. Euch erwarten einige Balancing-Anpassungen an Slayer und Dämonen.

In "Doom Eternal" kam es zu einigen Anpassungen.

Bethesda und id Software haben für den Battle-Mode von „Doom Eternal“ ein neues Update veröffentlicht, was für PS4, Xbox One und PC gilt. Damit werden in Bezug auf Dämonen und Slayer einige wichtige Änderungen vorgenommen.

Auf allen Plattformen wurde der gegen Dämonen ausgeteilte Schaden des Lock-On-Mods des Raketenwerfers der Slayer verringert, um den Gegnern eine bessere Chance zu geben. Auch der Schaden der Ballista-Armbrust der Slayer wurde verringert. Doch diese Anpassung ist nur auf dem PC verfügbar.

Auf den Konsolen hat id Software zudem einige Änderungen an den Dämonen vorgenommen. Beim Revenant kam es zu Anpassungen beim verbesserten Raketenangriff. Die Anzahl der durch das Upgrade verfügbaren Raketen wurde auf 24 Projektile reduziert und die Abklingzeit auf 11 Sekunden erhöht.

Doom Eternal Battlemode Update Patch Notes (23. April)

Balance-Änderungen auf allen Plattformen

Slayer

Rocket Launcher Lock-On Mod: Der Schaden gegen Dämonenspieler wurde von 300 auf ~ 200 Schaden pro Rakete verringert.

Balance-Änderungen auf dem PC

Slayer

Ballista: Der Schaden gegen Dämonenspieler wurde von 600 auf ~ 550 Schaden verringert.

Balance-Änderungen auf Konsole

Revenant

Unstable Trigger – Runden-Upgrade:

Die Effektivität des verbesserten Raketenangriffs wurde verringert.

Reduzierte die Anzahl der Raketen mit dem Upgrade von 28 auf 24 Projektile.

Die Abklingzeit wurde mit dem Upgrade von 10 auf 11 Sekunden erhöht.

Pain Elemental

Dash: Die Abklingzeit wurde von 6 auf 8 Sekunden erhöht.

„Doom Eternal“ ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Mehr zum Shooter erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

