Persona 5 Scramble The Phantom Strikers: Release im Westen geplant

Wie Koei Tecmo Games bekannt gab, wird "Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers" den Weg in den Westen finden. Einen konkreten Termin nannte das Unternehmen allerdings noch nicht.

Im Februar dieses Jahres veröffentlichte Koei Tecmo Games das Action-Rollnspiel „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ für die PlayStation 4 und Nintendos Switch.

Der Haken an der Sache: Bisher kamen lediglich die japanischen Spieler in den Genuss des Titels, während hiesige Fans der „Persona“-Reihe leer ausgingen. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen sprach Koei Tecmo Games im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts zum abgeschlossenen Fiskaljahr 2019/2020 über das kommerzielle Abschneiden von „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“.

Publisher mit den Verkaufszahlen zufrieden

Ohne genaue Zahlen zu nennen, wiesen die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games zunächst darauf hin, dass das Unternehmen mit den Verkaufszahlen von „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ zufrieden ist. Weiter heißt es, dass eine Veröffentlichung im Westen geplant ist. Wann sich hiesige Spieler im Endeffekt auf „Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ freuen dürfen, wurde leider nicht verraten.

„Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers“ versteht sich als ein Action-Rollenspiel, das aus einer Zusammenarbeit zwischen Koei Tecmo Games auf der einen und Atlus auf der anderen Seite hervorging. Die Geschichte setzt die Handlung von „Persona 5“ fort und dreht sich unter anderem um die sogenannten Phantom Thieves, die sich auf eine Reise durch Japan begeben.

Sollten sich weitere Details zum Release im Westen ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

