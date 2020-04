PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit Daymare 1998 und mehr

Auch in dieser Woche finden neue Inhalte den Weg in den PlayStation Store. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Detail freuen dürft.

PlayStation Store: Bekommt diese Woche weitere Inhalte spendiert.

Am Abend veröffentlichte Sony Interactive Entertainment eine Übersicht über alle Inhalte, die in dieser Woche den Weg in den PlayStation Store finden werden.

Unter den Neuerscheinungen befindet sich unter anderem „Daymare: 1998“, das sich spielerisch an Survival-Horror-Klassikern wie den originalen „Resident Evil“-Abenteuern orientiert. Darüber hinaus nimmt in dieser Woche „Sakura Wars“ in einer Standard-Ausgabe sowie einer Digital Deluxe Edition Kurs auf die PlayStation 4.

Zum Thema: PS Plus Spiele für Mai 2020: Wackliges Leak scheint die neuen Plus-Spiele zu enthüllen

Wer hingegen auf der Suche nach zünftiger Shooter-Action sein sollte, kommt beim Bundle, bestehend aus „Sniper Ghost Warrior Contracts“ und „Sniper Ghost Warrior 3“ auf seine Kosten. Welchen Titeln in dieser Woche sonst noch der Weg in den PlayStation Store beziehungsweise auf die PlayStation 4 geebnet wird, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche in der Übersicht

Quelle: PlayStation Blog

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store