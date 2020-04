The Last of Us Part 2 & Ghost of Tsushima: Die neuen Releasetermine stehen

Zum Start in die neue Woche spendierte Sony Interactive Entertainment sowohl "The Last of Us: Part 2" als auch dem Samurai-Abenteuer "Ghost of Tsushima" neue Releasetermine. Wir verraten euch, wann es so weit sein wird.

"The Last of Us: Part 2" hat einen neuen Releasetermin.

Auch die kommenden Exklusiv-Titel aus dem Hause Sony Interactive Entertainment sind leider von den logistischen Problemen, die der Ausbruch des Coronavirus mit sich brachte, betroffen.

So räumte das Unternehmen vor wenigen Tagen ein, dass „The Last of Us: Part 2“ nicht mehr wie geplant am 29. Mai 2020 veröffentlicht wird. Stattdessen musste das aktuelle Projekt aus dem Hause Naughty Dog kurzfristig ein weiteres Mal verschoben werden, um zu gewährleisten, dass die Retail-Version von „The Last of Us: Part 2“ am gleichen Tag veröffentlicht werden kann wie ihr Download-Pendant. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass das neue Abenteuer von Ellie im Juni erscheinen wird.

Ghost of Tsushima um wenige Wochen nach hinten geschoben

Gerüchte, die Sony Interactive Entertainment heute bestätigte. Wie es von offizieller Seite heißt, ist „The Last of Us: Part 2“ nun für eine Veröffentlichung am 19. Juni 2020 vorgesehen. Wenig überraschend wird dieser Termin dazu führen, dass sich das ursprünglich für einen Release am 26. Juni 2020 vorgesehene Samurai-Abenteuer „Ghost of Tsushima“ aus dem Hause Sucker Punch ebenfalls ein wenig nach hinten schiebt.

Viel länger werden sich Spieler, die sich bereits auf den Titel freuen, allerdings nicht gedulden müssen. Stattdessen gab Sony Interactive Entertainment bekannt, dass sich „Ghost of Tsushima“ auf den 17. Juli 2020 und somit nur um wenige Wochen nach hinten schieben wird. Im Rahmen der heutigen Ankündigung bedankte sich Sony Interactive zudem für die Geduld und das Verständnis der Spieler.

„Ich möchte den beiden Teams bei Naughty Dog und Sucker Punch Productions persönlich zu ihren Erfolgen gratulieren und mich bei ihnen bedanken. Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen“, so der Konzern weiter.

