The Last of Us Part 2: Story-Leak lässt Ruf nach einem vorgezogenen Release aufkommen

Aktuell geistert ein unschöner Story-Leak zu "The Last of Us: Part 2" durch das Netz. Aus diesem Grund fordern die Spieler, dass zumindest der digitale Release des vielversprechenden Abenteuers vorgezogen wird.

"The Last of Us: Part 2" wurde wegen des Coronavirus verschoben.

Bekanntermaßen entschlossen sich Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog aufgrund des Ausbruchs des Coronavirus dazu, den Release von „The Last of Us: Part 2“ ein weiteres Mal zu verschieben.

Wie es im Rahmen der entsprechenden Ankündigung hieß, musste diese Entscheidung aufgrund logistischer Probleme, die die Auswirkungen des Coronavirus mit sich brachten, getroffen werden. Allerdings betrifft das Ganze in erster Linie die Retail-Version von „The Last of Us: Part 2“, während die Download-Fassung des Abenteuers zumindest theoretisch wie geplant am 29. Mai 2020 ins Rennen geschickt werden könnte.

Fans setzen sich für einen pünktlichen Digital-Release ein

Und genau das wird von den Spielern aktuell gefordert. Der Grund: Zur Zeit dreht ein unschöner Story-Leak zu „The Last of Us: Part 2“ seine Runden das Netz. Dieser tauchte zuerst auf der Online-Plattform Reddit auf und enthielt Links zu Videos, in denen ausgewählte Details zur Handlung des Nachfolgers zu finden waren. Auch wenn die Moderatoren auf Reddit umgehend reagierten und die Links entfernten, sind die Spoiler nun natürlich in der Welt.

Die Spieler fordern daher, dass die Verschiebung von „The Last of Us: Part 2“ zumindest bei der digitalen Version rückgängig gemacht wird. Mit einem doch noch einmal vorgezogenen Digital-Release könnten die Auswirkungen durch die Spoiler zumindest ein wenig eingegrenzt werden, so die Spieler weiter. Eine offizielle Stellungnahme zu der aktuellen Entwicklung steht derzeit noch aus.

Sollten Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Naughty Dog Stellung zu den Forderungen der Spieler beziehen, bringen wir natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge. Bis dahin legen wir euch den Rat ans Herz, euch mit ein wenig Vorsicht durch das Netz zu bewegen, um mögliche Spoiler zu vermeiden.

