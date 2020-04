UK-Charts: Animal Crossing: New Horizons an der Spitze

Nintendo zeigt sich auch in den britischen Verkaufscharts sehr stark. Den ersten Platz übernimmt "Animal Crossing: New Horizons", während "Ring Fit Adventure" nach einer neuen Lieferung immerhin den vierten Platz erreicht.

Mit den aktuellen Verkaufscharts erfahren wir heute, welche Spiele in der vergangen Woche im britischen Handel am häufigsten gekauft wurden.

Den ersten Platz übernahm das Nintendo Switch-Spiel „Animal Crossing: New Horizons“, das erstmals seit dem Launch wieder die Spitzenposition erreichte. Im Vergleich zur Vorwoche konnten 53 Prozent mehr Kopien verkauft werden. Auf dem zweiten Platz folgt die Fußball-Simulation „FIFA 20“.

Nachdem eine größere Lieferung von Nintendos „Ring Fit Adventure“ den britischen Handel erreichte, konnte das Fitness-Spiel den vierten Platz erreichen. Laut Gamesindustry ist das Switch-Spiel damit erneut ausverkauft. Weitere Switch-Title in den Top-Ten sind „Mario Kart 8: Deluxe“ auf Platz sieben und „Luigi’s Mansion 3“ auf Platz neun.

Die Neuveröffentlichung „Trials of Mana“ hat die Top-Ten verpasst und konnte lediglich auf Platz 16 in die Charts einsteigen. 61 Prozent der Verkäufe entfallen auf die Switch-Version, der Rest auf die PS4-Fassung. Welche Titel es außerdem in die Top-Ten der britischen Verkaufscharts geschafft haben, verrät die Übersicht.

UK-Chart: Top-Ten

(2) Animal Crossing: New Horizons (1) FIFA 20 (3) Call of Duty: Modern Warfare (10) Ring Fit Adventure (6) GTA 5 (5) Star Wars Jedi: Fallen Order (7) Mario Kart 8: Deluxe (4) Final Fantasy 7: Remake (9) Luigi’s Mansion 3 (14) Red Dead Redemption 2

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu UK-Charts