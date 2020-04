WWE 2K Battlegrounds: Arcade-Wrestlingspiel mit Trailer angekündigt

Statt "WWE 2K21" gibt es in diesem Jahr "WWE 2K Battlegrounds". Der Titel kommt mit Arcade-Gameplay und Cartoon-Grafik daher. Ein erster Trailer liefert Einblicke.

"WWE 2K Battlegrounds" soll im Herbst auf den Markt kommen.

Nachdem „WWE 2K21“ offiziell eingestellt wurde, erfolgte heute die Ankündigung von „WWE 2K Battlegrounds“. Ein Art Simulation solltet ihr nicht erwarten. Vielmehr setzen die Entwickler auf ein Arcade-Gameplay und Cartoon-Grafik. Für die Produktion zeichnet sich Saber Interactive verantwortlich, das ihr von „NBA 2K Playgrounds“ und „World War Z“ kennt.

Ein präziser Termin wurde für „WWE 2K Battlegrounds“ nicht genannt. Recht grob ist von einer Markteinführung im Herbst die Rede. Der Titel umfasst stilisierte Darstellungen berühmter Wrestler sowie ausgefallene Bewegungen und Umgebungen. In absehbarer Zeit sollen mehr Informationen folgen. Zunächst könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen:

Zudem hat 2K die Bedenken hinsichtlich der Zukunft der Sim-Serie ausgeräumt, nachdem „WWE 2K21“ nach der katastrophalen Veröffentlichung von „WWE 2K20“ eingestellt wurde. In einem offenen Brief an die Fans wies 2K auf die fünf Titelaktualisierungen hin, die seit dem Launch für „WWE 2K20“ veröffentlicht wurden. Zudem versprach das Unternehmen, dass die Server von „WWE 2K19“ vorerst aktiv bleiben.

Die Veröffentlichung von „WWE 2K21“ wurde verworfen, „um sicherzustellen, dass das Entwicklerteam von Visual Concepts ein großartiges Spiel entwickeln kann, das sowohl WWE 2K-Veteranen als auch Neulinge“ begeistert.

Zum Thema

„WWE 2K20“ war das erste Spiel der Serie, das hauptsächlich von Visual Concepts entwickelt wurde. Es ist ein US-amerikanischen Studio, das für die „NBA“-Spiele verantwortlich ist. Vor dem 2019 veröffentlichten Titel wurden die WWE-Spiele zusammen mit dem japanischen Studio Yuke’s entwickelt.

„Wir hoffen, dass ihr diese Neuigkeiten genauso spannend findet wie wir. Wir sind zuversichtlich, dass sie in Zukunft zu besseren Spielen führen werden“, so 2K im Rahmen der neusten Ankündigung.

