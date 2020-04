Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Gratis-Wochenende, doppelte XP und mehr

Mit einigen Neuerungen wollen die Verantwortlichen von Activision und Infinity Ward die Spieler von "Call of Duty: Modern Warfare" und "Warzone" bei der Stange halten. Was ihr in dieser Woche geboten bekommt, verraten die Macher auf der offiziellen Seite.

Activision und Infinity Ward liefern den Spielern von „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ in dieser Woche einige neue Inhalte. Auf der offiziellen Seite haben die Macher bekannt gegeben, was die Spieler erwarten können.

Neue Inhalte der Woche

Unter anderem gibt es für „Modern Warfare“ den neuen Operator namens Ronin und das MK9 Bruen LMG. Zudem wird die Shoot the Ship-Playlist wieder eingeführt, während die Spieler doppelte Erfahrungspunkte einsacken können. Für Spieler von „Warzone“ gibt es am Wochenende zudem kostenfreien Zugriff auf den Multiplayer-Part von „Call of Duty: Modern Warfare“.

Wie zuvor bereits angekündigt, wird das Spiel-Update in dieser Woche in zweigeteilter Form zur Verfügung gestellt. Nach der Installation des Spiel-Updates müssen die Spieler in der Vollversion von „Modern Warfare“ noch den 15 GB großen Data-Pack-DLC herunterladen. Nachdem das Spiel neugestartet wurde, kann es losgehen. Für „Warzone“-Spieler gibt es keinen zusätzlichen Download.

Gunsmith Customs

Mit Gunsmith Customs können Spieler fortan Blueprints mixen, um individuelle Hybrid-Blueprints für einzigartige Waffen zu erstellen. Die Entwickler erklären dazu: „Dieses Update ermöglicht es Ihnen, Anhänge von Blaupausen derselben Waffe zu mischen und zu kombinieren, um epische Hybrid-Blaupausen mit einzigartigem Aussehen, Stil und Fähigkeiten zu erstellen.“

MK9 Bruen LMG

Mit der MK9 Bruen LMG könnt euch noch mehr Feuerkraft ins Arsenal holen. Die Waffe könnt ihr euch mit dem Encryption-Bundle ins Arsenal holen oder durch das Erledigen einer passenden Challenge im Waffen-Menü.

True Mastery: Obsidian Waffentarnung

Mit der Obsidian-Tarnung könnt ihr eure Skills zur Schau stellen. Die Tarnung winkt als Belohnung für eine schwierige Herausforderung, deuten die Macher an und sagen weiter, „rüstet sie im Kampf aus, und eure Feinde werden wissen, dass ein Elite-Tier-One-Operator auf der anderen Seite kämpft.“

Ein neuer Warzone Vertrag

Mit „Warzone“ Most Wanted wird ein neuer Vertrag eingeführt. Aktiviert ihr diesen Vertrag, macht ihr euch selbst zum Kopfgeld-Ziel für alle Teams. Überlebt ihr, dann erhaltet ihr einen Wiedereinsatz für alle gefallenen Teamkameraden. Der Vertrag steht in dieser Woche im Battle-Royale in Solos, Trios und Quads sowie in Plunder-Trios zur Verfügung

Shoot the Ship

Die Shoot the Ship-Playliste bringt schnelle Action auf engen Maps zurück.

Weitere Details zu den neuen Inhalten der Woche für „Call of Duty: Modern Warfare“ und „Warzone“ erfahrt ihr auf der offiziellen Seite.

