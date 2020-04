Ion Fury: Konsolen-Termin und ein Trailer zum Retro-Shooter

Auf dem PC wurde der von Voidpoint entwickelte Retro-Shooter „Ion Fury“ bereits im August des vergangenen Jahres veröffentlicht. Lediglich Konsolen-Spieler mussten sich bisher noch in Geduld üben.

Wie die Macher von Voidpoint in Zusammenarbeit mit 3D Realms bekannt gaben, nähert sich die Wartezeit auf den Konsolen allerdings ihrem Ende. Demnach wird „Ion Fury“ ab dem 14. Mai 2020 in einer digitalen Version für die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich sein. Die physische Fassung wird am 26. Juni 2020 nachgereicht.

Ein Oldschool-Shooter vom Schlage eines Duke Nukem

Von offizieller Seite wird „Ion Fury“ als ein Retro-Shooter beschrieben, der sich spielerisch bewusst an Genre-Größen wie „Duke Nukem“ anlehnt. Freuen dürfen sich die Spieler auf ein Prequel zu „Bombshell“, in dem erneut die Protagonistin Shelly „Bombshell“ Harrison in den Fokus des Interesses gerückt wird. Dieses Mal wird die Heldin jedoch aus der First-Person-Perspektive gesteuert.

Die Bombenentschärfungs-Expertin Shelly ist ein Mitglied der Global Defense Force. Ihre Mission besteht in ihrem neuen Abenteuer darin, die Armee der Cyber-Soldaten des transhumanistischen Kult-Anführers Dr. Jadus Heskel zu bekämpfen, welche die dystopische Stadt Neo D.C. bedroht.

Abgerundet wird die heutige Ankündigung von einem frischen Trailer zur Konsolen-Version von „Ion Fury“, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

