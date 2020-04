Red Dead Online: Limitierte Kleidung, Kopfgeldjäger-Boni und Rabatte der Woche

Auch in dieser Woche erwarten euch in "Red Dead Online" ein paar neue Angebote und Boni. Mit dabei ist unter anderem zeitlich limitierte Kleidung.

Die Neuerungen in "Red Dead Online" halten sich zunehmend in Grenzen.

Auch am heutigen Dienstag gab Rockstar Games Informationen zu den Inhalten heraus, die in dieser Woche in „Red Dead Online“ den Spielspaß beflügeln sollen. Neue Beschäftigungen solltet ihr nicht erwarten. Vielmehr beschränkt sich das Update der Woche auf zeitlich limitierte Kleidung, XP-Boni und Rabatte.

So findet ihr im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. bis zum 11. Mai 2020 die folgenden Kleidungsstücke:

Gedrungener Ofenrohrzylinder

Owanjila-Hut

Benbow-Jacke

Eberhart-Mantel

Concho-Hose

Gestopfte Socken

Bowyer-Stiefel

Salter-Schuhe

Rollen-XP-Boosts

Die XP-Boni der laufenden Woche werden an Sammler, Revolverhelden und Söldner vergeben:

Sammler bekommen in dieser Woche doppelte Rollen-XP für gefundene Sammlerstücke.

Revolverhelden und Söldner erhalten 50 Prozent mehr Rollen-XP für alle Kopfgeldmissionen und legendäre Kopfgeldjagden sowie auf Free Roam Events für Kopfgeldjäger.

+++ GTA Online & Red Dead Online: Ein Teil der Einnahmen wird für Opfer des Coronavirus gespendet +++

Rabatte der Woche

Abgerundet wird das Update der Woche von Rabatten auf Kleidung, Waffen, Karten und mehr:

40 % Rabatt auf alle Rollen-Waffenvarianten

40 % Rabatt auf den Kopfgeldjäger- und Jagdwagen

30 % Rabatt auf alle Revolver

40 % Rabatt auf alle Rollen-Lagerstile

70 % Rabatt auf alle Röcke

70 % Rabatt auf alle Stiefel

80 % Rabatt auf alle Accessoires (Handschuhe, Halsschmuck, Sporen, Schienbeinschützer, Hosenträger, Masken und Beinschützer)

80 % Rabatt auf alle Sammler-Landkarten

„Red Dead Online“ ist ein Bestandteil von „Red Dead Redemption 2“, das seit Oktober 2018 auf dem Markt verweilt. Das nächste große Projekt von Rockstar Games dürfte „GTA 6“ sein.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Red Dead Online