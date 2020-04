Star Wars Battlefront 2: Finales Content-Update „Battle on Scarif“ erscheint morgen – Trailer & Details

Wie DICE bekannt gab, wird "Star Wars Battlefront 2" am morgigen Mittwoch mit dem "Battle on Scarif"-Update bedacht. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit dem finalen Content-Update des Multiplayer-Shooters zu tun.

"Star Wars Battlefront 2" bekommt zukünftig keine Content-Updates mehr spendiert.

Auf der offiziellen Website des Multiplayer-Shooters wiesen die Entwickler von DICE darauf hin, dass „Star Wars Battlefront 2“ am morgigen Mittwoch, den 29. April 2020 mit dem „Battle on Scarif“ genannten Content-Update bedacht wird.

Zu den neuen Inhalten, denen mit „Battle on Scarif“ der Weg in „Star Wars Battlefront 2“ geebnet wird, gehören unter anderem Scarif und Crait, die in verschiedenen Spiel-Modi genutzt werden können. Ebenfalls geboten werden der MC85 Star Cruiser sowie der First Order Star Destroyer und weiterer Content. Alle weiteren Details zum „Battle on Scarif“-Update findet ihr auf der offiziellen Website von „Star Wars Battlefront 2“.

Statement zur weiteren Unterstützung des Shooters

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Battle on Scarif“ mit dem finalen Content-Update zu „Star Wars Battlefront 2“ zu tun. Doch wie geht es mit der Unterstützung des Mehrspieler-Shooters weiter? „Seit dem Start haben wir neue Inhalte in Form von kostenlosen Updates für die gesamte Spielerbasis bereitgestellt, die beeindruckende Star Wars-Schlachten liefern, die Sie alleine, mit Freunden und gegen andere in der gesamten Skywalker Saga spielen können. Diese Vision wird nun verwirklicht, wenn wir unsere Rückkehr in das Zeitalter der Rebellion vollenden, das wir im Februar begonnen haben“, so DICE.

Zum Thema: Star Wars Battlefront 2: Battle on Scarif erscheint später – Status-Update zur Aktualisierung

Und weiter: „Mit Blick auf den April gehen wir in eine Phase über, in der die Server, Herausforderungen im Spiel, wiederkehrende Ereignisse wie Double XP und mehr sowie die Spielunterstützung dieses umfassende und reichhaltige Star Wars-Spielerlebnis in die Zukunft tragen werden. Dies bedeutet, dass wir nicht mehr regelmäßig Inhalte aktualisieren. Da das Spiel mit den Spielern und unserer Community weiterlebt, freuen wir uns darauf, Ihre Geschichten für die kommenden Jahre zu hören.“

„Star Wars Battlefront 2“ ist für den PC, die Xbox One und die PS4 erhältlich.

