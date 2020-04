Assassin’s Creed: Setting für nächsten Teil wird jetzt im Livestream enthüllt

Ubisoft enthüllt in diesem Moment zusammen mit dem Künstler Bosslogic das Setting für das nächste „Assassin’s Creed“- Abenteuer. Den passenden Livestream könnt ihr weiter unten im Artikel ansehen.

Der Künstler BossLogic ist im echten Leben unter dem Namen Kode Abdo bekannt. Der Australier hat sich als autodidaktischer, digitaler Künstler im Internet einen Namen gemacht. Er hat zuvor unter anderem schon mit anderen Größen der Unterhaltungsbranche zusammengearbeitet. Beispielweise hat er für Marvel ein Limited Edition „Avengers: Endgame“-Poster erschaffen.

Gerüchten und Hinweisen zufolge soll das nächste „Assassin’s Creed“ ein Wikinger-Setting besitzen. Auch das inzwischen entstehende Artwork für die Enthüllung des Settings deutet bereits auf eine nordische Umgebung hin. Einen aktuell heiß diskutierten Hinweis lieferte der Produkteintrag für einen kommenden Roman auf Basis der „Assassin’s Creed“-Marke, der im November dieses Jahres in den Handel kommen soll. Der Händler nutzte Schlüsselwörter wie „Wikinger“, „Ragnarok“, „Valhalla“ und „Roman zum Spiel“.

Sobald weitere Details wie der offizielle Titel des nächsten „Assassin’s Creed“-Titels bekannt werden, lassen wir euch davon wissen. Es wird spekuliert, dass der Titel für PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X und PC entwickelt wird. Zunächst könnt ihr im folgenden Livestream noch die Entstehung des Enthüllungs-Artworks ansehen:

Super excited to reveal what I have been working on for the past few months with @Ubisoft! Make sure to tune into @assassinscreed for a very first look and catch the entire process live at (https://t.co/pUuNj9GgpJ) pic.twitter.com/W5hU5TiSbh

— BossLogic (@Bosslogic) April 29, 2020