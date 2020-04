Assassin’s Creed Valhalla: Offenbar Titel des neuen Ablegers bekannt

Eine frisch registrierte Domain gibt den recht eindeutigen Hinweis, dass "Assassin’s Creed: Valhalla" der Name für das neue Meuchelmörder-Spiel von Ubisoft ist. Die offizielle Ankündigung erfolgt offenbar in Kürze.

"Assassin’s Creed: Valhalla" betrachtet offenbar das Zeitalter der Wikinger genauer.

Während der Künstler BossLogic im Livestream weiter an dem Artwork arbeitet, welches das Setting für das nächste „Assassin’s Creed“-Spiel enthüllt, wurde offenbar der finale Titel des Spiels geleakt.

Domain für Assassin’s Creed Valhalla

Die Domain für den noch nicht angekündigten Titel „Assassin’s Creed: Valhalla“ wurde inzwischen von Gandi Sas registriert. Gandi Sas hat zuvor schon die Domain für „Assassin’s Creed Odyssey“ registriert, sodass ein gewisser Zusammenhang mit Ubisoft deutlich wird.

„Assassin’s Creed: Valhalla“ wurde laut vorherigen Berichten unter dem Codenamen „Assassin’s Creed Ragnarok“ entwickelt. Aber auch „Valhalla“ wurde in diversen Berichten bereits als Name für das neue „Assassin’s Creed“-Spiel mit Wikinger-Setting verwendet. Angeblich sollen die Spieler verschiedene Königreiche wie Dänemark, Schweden, Norwegen und Teile Englands in dem Titel erkunden können. Auch die Seefahrt mit verbesserten Seeschlachten soll wieder ein wichtiger Spielbestandteil sein.

Zum Thema: Assassin’s Creed: Setting für nächsten Teil wird jetzt im Livestream enthüllt

Genauere Details sind bislang noch nicht bekannt. Allzu lane werden erste offizielle Informationen aber wohl nicht mehr auf sich warten lassen. Angeblich befindet sich „Assassin’s Creed: Valhalla“ – so der noch unbestätigte Name – für PS4, Xbox One, PC sowie für die kommenden Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X in Entwicklung. Die Veröffentlichung ist bis spätestens Ende März 2021 zu erwarten.

