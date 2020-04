Play For All: GameSpot kündigt Online-Event als Alternative zur E3 2020 an

Unter dem Namen "Play For All" kündigte das US-Magazin GameSpot ein einiges Online-Event als Alternative zur abgesagten E3 2020 an. Wie es im Rahmen der offiziellen Ankündigung heißt, dürfen sich die Spieler auf die Unterstützung diverser bekannter Publisher freuen.

"Play For All": GameSpots Alternative zur E3 2020.

Wie sich mittlerweile herumgesprochen haben dürfte, wurde der diesjährige Ableger der E3 wegen des Ausbruchs des Coronavirus abgesagt.

Zum Leidwesen der Spieler wiesen die Verantwortlichen der ESA zudem darauf hin, dass auf ein Online-Event, wie es beispielsweise die Gamescom 2020 veranstaltet, verzichtet wird. Als Alternative sprang das Magazin IGN in die Bresche, das unter dem Namen „Summer of Gaming“ eine Alternative zur E3 2020 ankündigte. Heute zog GameSpot nach und kündigte ebenfalls ein Alternativ-Event zur diesjährigen E3 an.

Zum Thema: E3 2020: Laut ESA kein Online-Event mehr geplant – Dafür gibt es vereinzelte Präsentationen

Dieses wird unter dem Namen „Play For All“ veranstaltet und soll uns mit zahlreichen Präsentationen und Neuankündigungen unterhalten. Gleichzeitig möchte GameSpot in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern finanzielle Mittel sammeln, die COVID-19-Opfern zugute kommen sollen.

Unter dem Strich wird es das digitale „Play For All“-Event auf rund 100 Stunden an Live-Übertragungen bringen. Einen genauen Zeitplan veröffentlichte GameSpot bisher zwar nicht, stellte aber zumindest eine Liste der Studios und Publisher bereit, die das „Play For All“-Event unterstützen.

Play For All: Die bestätigten Teilnehmer in der Übersicht

11 Bit

2K Games

Amazon Games

Bethesda

CD Projekt Red

Coffee Stain

Dear Villagers

Deep Silver

Devolver Digital

Fellow Traveller

Good Shepard

Google Stadia

Headup

Larian Studios

Modern wolf

Modus Games

Mythical Games

Bandai Namco

Perfect World Entertainment

Private Division

Raw Fury

Sega of America

Sega of Europe

Square Enix

Those Awesome Guys

Thunderful

United Label

Vs Evil

Wings

Ysbryd

Quelle: GameSpot

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Coronavirus