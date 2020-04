PS Plus Mai 2020: Sony hat die „Gratis-Spiele“ enthüllt

Baut in "Cities Skylines" eure eigenen Städte.

Sony hat die Spiele enthüllt, die Mitglieder von PlayStation Plus im kommenden Mai herunterladen können, ohne einen zusätzlichen Cent dafür bezahlen zu müssen.

Bei den neuen Spielen handelt es sich um „Cities Skylines“ und „Landwirtschafts-Simulator 19“, die ihr einen Monat lang in Anspruch nehmen könnt. Wie gewohnt gilt: Habt ihr sie einmal für null Euro gekauft, könnt ihr sie dauerhaft nutzen. Eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft gilt natürlich als Voraussetzung.

PS Plus im Mai 2020

Cities Skylines

Veröffentlicht am 15. August 2017

Metascore: 81

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Landwirtschafts-Simulator 19

Veröffentlicht am 20. November 2018

Metascore: 64

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort herunterladen könnt ihr die PS Plus-Spiele für Mai 2020 noch nicht. Erst in der kommenden Woche werden sie freigeschaltet. Am Dienstag, dem 5. Mai 2020 solltet ihr gegen Mittag einen Blick auf den PlayStation Store werfen. Wir werden euch wie gewohnt informieren, sobald die PlayStation Plus-Games für Mitglieder auf null Euro heruntergesetzt wurden.

April-Spiele weiter im Angebot

In der Zwischenzeit könnt ihr das PS Plus-Angebot laden, das Sony im April zur Verfügung gestellt hat. Ausgetauscht werden die Spiele am kommenden Dienstag. Bis dahin erhältlich sind:

Uncharted 4

Veröffentlicht am 10. Mai 2016

Metascore: 93

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Dirt Rally 2.0

Veröffentlicht am 26. Februar 2019

Metascore: 84

Regulärer Preis: 44,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Termin-Prognose für Juni

Nachdem nun klar ist, welche Spiele die PS Plus-Community im Mai bekommt, können wir uns mit dem darauffolgenden Monat beschäftigen. Denn die Termine sind im Grunde in Stein gemeißelt. Die Angebote werden stets am ersten Dienstag des neuen Monats freigeschaltet. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Die folgenden Termine könnt ihr euch demnach im Kalender ankreuzen:

Ankündigung der PS Plus-Games für Juni am 27. Mai 2020

Freischaltung der PS Plus-Games für Juni am 2. Juni 2020

Eine einjährige Mitgliedschaft bei PS Plus kostet jenseits von Deals und Preissenkungen etwa 60 Euro. Käufer profitieren nicht nur von den Spielen der Instamt Games Collection, wie sie etwa im Mai freigeschaltet werden. Auch erhalten sie die Möglichkeit, auf die Online-Modi von PS4-Spielen zuzugreifen. Hinzu kommen mehr Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte.

Das bietet die Konkurrenz

Auch Xbox-Spieler profitieren im Mai von Spielen, die über eine Premiummitgliedschaft finanziert werden. Über Games with Gold erhalten sie ab dem 1. Mai 2020 das Offroad-Rennspiel „V-Rally 4“. Am gleichen Tag wird für die Xbox 360 „Sensible World of Soccer“ freigeschaltet. Am 16. Mai folgen „Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr“ und für die Xbox 360 „Overlord 2“.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

