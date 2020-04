Assassin’s Creed Valhalla: Ankündigung, Trailer, Bilder und erste Details

In "Assassin’s Creed Valhalla" geht es offenbar recht brutal zur Sache.

Nach der gestrigen Bestätigung von „Assassin’s Creed Valhalla“ hat Ubisoft den Titel heute offiziell angekündigt. Zudem wurde der im Vorfeld versprochene Cinematic-Trailer enthüllt, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Für die Entwicklung von „Assassin’s Creed Valhalla“ zeichnet sich Ubisoft Montreal verantwortlich, wo zuvor die Serienteile „Assassin’s Creed IV Black Flag“ und „Assassin’s Creed Origins“ entstanden. Im neuen Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Eivor. Beschrieben wird die Hauptfigur als ein gefürchteter Wikinger, der mit „Legenden von Schlachten und Ruhm“ aufwuchs.

Plündert und brandschatzt

„In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden die Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter“, so Ubisoft in der heutigen Pressemeldung. Im Spielverlauf könnt ihr plündern und brandschatzen, aber auch eure Siedlung und eure politische Macht wachsen lassen.

Features von Assassin’s Creed Valhalla

Ihr könnt mit Eivor einen männlichen oder einen weiblichen Charakter spielen.

Euch steht eine Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter die Anpassung von Frisuren, Tätowierungen, Kriegsbemalungen und Ausrüstungsgegenständen.

Jede politische Allianz, Entscheidungen in der Schlacht und Dialog-Option kann die Welt beeinflussen.

In „Assassin’s Creed Valhalla“ sollt ihr Eivors Gruppe von Nordmännern, die durch Kriege und schwindende Ressourcen im neunten Jahrhundert A. D. aus Norwegen vertrieben wurde, über das Meer zu den wohlhabenden Ländereien von Englands zerbrochenen Königreichen führen.

Überarbeitetes Kampfsystem: Laut Ubisoft wurde das Kampfsystem überarbeitet und erlaubt beispielsweise die Verwendung von zwei Waffen gleichzeitig. Von eurem Langschiff aus dürft ihr gezielt Ortschaften brandschatzen, um Reichtümer und wichtige Ressourcen zu erlangen.

+++ Assassin’s Creed Valhalla: Die Gold-, Limited-, Collector’s- und Ultimate-Editionen im Detail vorgestellt +++

„Als die Wikinger damit beginnen, sich in ihrer neuen Heimat niederzulassen, stoßen sie auf Widerstand durch die Angelsachsen und König Alfred den Großen, der die Nordmänner als Ungläubige denunziert und der alleinige Herrscher über ein zivilisiertes England sein möchte. Gegen alle Widerstände muss Eivor nun alles tun, was nötig ist, um die Chance auf seinen Platz in Walhalla zu wahren“, so Ubisoft weiter.

Hier vorbestellen:

„Assassin’s Creed Valhalla“ wird Ende 2020 für PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Stadia und PC (Epic Game Store und im Ubisoft Store) auf den Markt kommen. Außerdem wird der Titel ein Bestandteil von UPLAY+. Nachfolgend seht ihr den anfangs erwähnten Cinematic-Trailer.

