Blizzard Mitgründer: Entwickler müssen Risiken eingehen dürfen

Entwickler benötigen eine sichere Umgebung, in der es ihnen erlaubt ist, Risiken einzugehen, betonte der frühere Blizzard-Mitgründer Mike Morkaime. Nur so können "großartige, fantastische Inhalte" entstehen.

In einem aktuellen Interview hat der Blizzard Co-Gründer Mike Morhaime betont, wie wichtig es ist, dass Entwickler die Möglichkeit bekommen, Risiken einzugehen. Nur in einer Arbeitsumgebung, in der es erlaubt ist, Risiken einzugehen, können auch großartige, neue Dinge entstehen, sagt er.

Mike Morhaime sprach in einem Interview mit New York Times (via gamewatcher) im Rahmen des GamesBeat Summit 2020 auch über die aktuelle Lage von Indie-Entwicklern und „World of Warcraft“.

Risiken ermöglichen großartige Dinge

Die Gaming-Branche muss für Entwickler eine Umgebung schaffen, in der es ihnen erlaubt ist, Risiken einzugehen, betont Morhaime. Die Situation, dass sich Entwickler nur auf ihre Spiele konzentrieren können, war aber auch nie besser als heutzutage. Es gibt mehr Möglichkeiten als je zuvor. Er sagte weiter:

„Unsere Branche ist voller Träumer, die sich darauf konzentrieren wollen, großartige, fantastische Inhalte zu schaffen, und sie sind nicht unbedingt so sehr daran interessiert, sich auf alle geschäftlichen und logistischen Aspekte dessen zu konzentrieren, was nötig ist, um ein großes Unternehmen tatsächlich zu finanzieren und zu betreiben – sie wollen einfach nur großartige Spiele machen. Jetzt haben sie mehr Möglichkeiten, dies zu erreichen als je zuvor.“

Weiter sagte er: „[…] die Industrie muss sich irgendwie weiterentwickeln, um diesen Leuten einen sicheren Hafen zu bieten, wo sie sich darauf konzentrieren können, Risiken einzugehen und Dinge zu tun, die vorher noch nicht getan wurden, und während der Entwicklung auf sichere Weise iterieren können, um mit großartigen Dingen aufzuwarten.“

Im Interview kam Morhaime auch auf „World of Warcraft“ zu sprechen. Laut seiner Ansicht hat das zunehmende Level der Zugänglichkeit der Popularität des MMORPGs geschadet. da damit der soziale Aspekt des Spiels verloren ging, was laut Morhaime eine der besonderen Stärken des Titels war.

Mike Morhaime hat Blizzard 2019 nach fast 30 Jahren verlassen. Der inzwischen 52-jährige Branchen-Veteran wollte sich auf sein Privatleben konzentrieren.

