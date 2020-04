Darkborn: Arbeiten liegen auf Eis – Entwickler widmen sich neuem Projekt

Wie die Entwickler von The Outsiders einräumten, liegen die Arbeiten am First-Person-Abenteuer "Darkborn" auf Eis. Weiter heißt es, dass das Studio bereits an einem neuen Projekt arbeitet, das schon in Kürze enthüllt werden soll.

"Darkborn" liegt auf Eis.

Bereits Ende 2016 kündigten die Entwickler von The Outsiders einen ungewöhnlichen First-Person-Titel an, der zunächst unter dem Arbeitstitel „Project Wight“ geführt wurde.

Im Jahr 2018 erfolgte die Umbenennung in „Darkborn“. Unter einem guten Stern schien die Entwicklung in der Vergangenheit allerdings nicht zu stehen. So erfolgte Ende 2018 nicht nur die Trennung vom bis dato verantwortlichen Publisher Private Division. Gleichzeitig wurde es recht still um „Darkborn“. Ein schlechtes Vorzeichen?

The Outsiders deutet eine baldige Enthüllung an

Leider ja. Wie die Macher von The Outsiders einräumten, liegen die Arbeiten an „Darkborn“ aktuell auf Eis. Welche Gründe zu dieser Entscheidung führten, wurde nicht verraten. Zumindest in der Theorie besteht laut offiziellen Angaben die Möglichkeit, dass „Darkborn“ irgendwann noch einmal aufgegriffen wird, damit rechnen sollten wir auf absehbare Zeit aber wohl nicht.

Eigenen Angaben zufolge arbeitet The Outsiders nämlich schon an einem neuen Projekt. Konkrete Details zu diesem wurden bisher nicht genannt. Allerdings wies das Studio darauf hin, dass das neue Projekt schon in Kürze enthüllt werden und „fantastisch ausfallen“ soll.

Sollten sich weitere Informationen ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

