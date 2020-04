Little Town Hero: Die PS4-Version des Rollenspiels verschoben – Neuer Termin steht

Die PS4-Version von "Little Town Hero" erscheint etwas später.

Bereits im Oktober des vergangenen Jahres wurde „Little Town Hero“, das neue Werk der „Pokémon“-Macher von Game Freak, in einer digitalen Version für die Switch veröffentlicht.

Eine Download-Version für die PlayStation 4 sollte ursprünglich Anfang Juni veröffentlicht werden. Wie von offizieller Seite eingeräumt wurde, werden sich Interessenten mit einer PlayStation 4 allerdings ein wenig länger gedulden müssen. So wird sich der Release der digitalen PS4-Fassung vom 5. Juni 2020 auf den 26. Juni 2020 verschieben. Am gleichen Tag werden auch Retail-Versionen für die PS4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

Der Protagonist träumt von der großen weiten Welt

Die Handlung von „Little Town Hero“ rückt ein malerisches kleines Dorf in den Mittelpunkt. Dessen Bewohner führen ein beschauliches Leben und sind mit diesem weitestgehend zufrieden. Verlassen werden kann das Dorf lediglich über ein Tor, das mit der Außenwelt verbunden ist und mit einem Schloss gesichert wurde. Dadurch soll verhindert werden, dass die Bewohner das Dorf verlassen.

Als eines Tages ein Monster, von dessen Existenz niemand wusste, das Dorf bedroht, tritt der Protagonist von „Little Town Hero“ auf den Plan. Dem unfreiwilligen Held, der seit langer Zeit von der großen weiten Welt träumt, gelingt es, das Monster mit einem roten Stein, den er in den Minen fand, zu besiegen. Der Protagonist erkennt, was es mit den Steinen auf sich hat und schreibt sich die Verteidigung des Dorfes auf die Fahnen.

„Im Gegensatz zu den meisten Rollenspielen musst du in Little Town Hero keine Horden von schwächeren Monstern besiegen, um deine Stufe zu erhöhen. Stattdessen musst du eine gute Strategie zurechtlegen, mit deren Hilfe du Bossmonster in Duellen besiegen kannst“, so die Entwickler weiter.

