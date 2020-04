PlayStation Store: Deal der Woche für PS4 freigeschaltet

"FIFA 20" kann eine Woche lang günstiger gekauft werden.

Nach dem Start des gestrigen PSN-Sales wurde im PlayStation Store das neue Angebot der Woche freigeschaltet. Damit kommen Spieler auf ihre Kosten, die noch nicht im Besitz des Erfolgskickers aus dem Hause Electronic Arts sind.

Beim neusten Deal of the Week handelt es sich um die Fußballsimulation „FIFA 20“, die bereits seit September 2019 auf dem Markt verweilt. Bis zum 7. Mai 2020 bezahlt ihr für den Titel im PlayStation Store nur 19,59 Euro, was einem Rabatt in Höhe von 72 Prozent entspricht.

Die Prozentangabe solltet ihr wie gewohnt mit Vorsicht genießen. Denn als Grundlage wurde der Vollpreis von 69,99 Euro herangezogen. Bei Händlern wie Amazon kostet „FIFA 20“ schon lange keine 70 Euro mehr. Momentan zahlt ihr für die Standardversion beim Versandriesen 34,99 Euro und bekommt die Disk-Version zugeschickt.

Die Ultimate- und Champions-Editionen von „FIFA 20“ sind kein Bestandteil des Sales und werden preislich unverändert im PlayStation Store gelistet. Die Preise der erweiterten Fassungen liegen zwischen 90 und 100 Euro.

Weitere Deals im PSN

Wie anfangs erwähnt wurde gestern im PlayStation Store ein neuer Sale gestartet, der sich fast 300 Spielen widmet. Günstiger zu haben sind unter anderem Games wie „F1 2019“, „Tekken 7“, „Kingdom Come: Deliverance“ in der Royal Edition und „Darksiders 3“.

Alle Spiele der Aktion kosten weniger als 20 Euro. Unsere Meldung dazu findet ihr hier.

+++ PlayStation Store: Die Neuerscheinungen der Woche mit Daymare 1998 und mehr +++

Darüber hinaus läuft weiterhin der große April-Sale, der bereits erweitert wurde. Und auch der in der vergangenen Woche gestartete Sale ist weiterhin aktiv. Eine Übersicht über die laufenden Aktionen wird auch im PlayStation Store bereitgehalten.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store