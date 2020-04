Rock of Ages III: Humpty Dumpty im neuen Trailer präsentiert

Mit einem neuen Trailer wird Humpty Dumpty aus dem kommenden Tower-Defense-Spielemix "Rock of Ages 3: Make & Break" in den Fokus gestellt.

Die Verantwortlichen vom Publisher Modus Games und den Entwicklern von ACE Team und Giant Monkey Robot haben einen neuen Trailer zum kommenden Tower-Defense-Mix „Rock of Ages III: Make & Break“ veröffentlicht. Im neuen Trailer, den ihr weiter unten im Artikel ansehen könnt, wird Humpty Dumpty vorgestellt.

„Obwohl er unbestreitbar adrett aussieht, steht dieser – nun ja…Ei-förmige Eroberer bei seiner Mission, die Wälle der Gegner niederzureißen, vor ganz besonderen Herausforderungen“, heißt es von offizieller Seite zu Humpty Dumpty.

„Rock of Ages III: Make & Break“ erscheint am 2. Juni 2020 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia. Es handelt sich bei dem Titel um einen Mix aus Tower-Defense-, Strategie- und Arcade-Spiel. Zudem liefert der Level-Creator die Möglichkeit, zahllose Herausforderungen zu erstellen und mit der Community zu teilen.

In der Kampagne werden die Spieler zudem urkomische Nacherzählungen historischer und mythologischer Ereignisse erleben können. Die offizielle Feature-Übersicht verrät euch nachfolgend weitere Details. Darunter könnt ihr den neuen Trailer ansehen.

Rock of Ages 3: Make & Break – Features

Erstelle & zerstöre Welten

Entwerfe und erstelle deine eigenen Level im benutzerfreundlichen Editor und teile deine Kreationen mit Spielern aus der ganzen Welt für nahezu grenzenlosen Kreativ-Spaß!

Baue Abwehrvorrichtungen und versuche die deiner Gegner so schnell wie möglich zu zerstören – bei Online-Mehrspieler-Duellen mit bis zu 4 Spielern oder per Splitscreen im Direktduell für 2 Spieler.

Krache bei sechs verschiedenen Arcade-Spielmodi mit mehr als 20 verrückten Steinbrocken so schnell wie möglich durch alles in deinem Weg hindurch!

Erlebe ein Abenteuer mit einer urkomischen Handlungsgeschichte vom ACE Team – jeder von Caesar und Moctezuma bis zu Krampus und dem Flying Spaghetti-Monster hat einen Auftritt in der umfangreichen Kampagne quer durch die Geschichtsbücher und darüber hinaus.

Verteidige deine Basis beim neuen Boulder Avalanche, walze dich durch den fragilen Humpty-Dumpty-Modus, bezwinge bei Time Trials die Uhr oder erstelle mit dem Editor dein eigenes Gameplay, um Hunderte von Stunden an Spielspaß zu erleben!

