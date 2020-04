The Last of Us Part 2: Installationsgröße und Release auf zwei Blu-rays bestätigt

Wie nun auch von offizieller Seite bestätigt wurde, wird "The Last of Us: Part 2" in der Tat auf zwei Blu-ray-Dicsc ausgeliefert. Entsprechend viel Platz solltet ihr für die Installation von Ellies neuem Abenteuer reservieren.

"The Last of Us: Part 2" erscheint im Juni 2020.

Zu den letzten großen Titeln der langsam ausklingen Konsolen-Generation dürfte zweifelsohne Naughty Dogs „The Last of Us: Part 2“ gehören.

Nachdem die Verantwortlichen des Studios in der Vergangenheit mehrfach darauf hinwiesen, dass wir es hier mit dem bisher größten Projekt von Naughty Dog zu tun haben, deutete eine Produktbeschreibung darauf hin, dass „The Last of Us: Part 2“ auf zwei Blu-ray-Discs veröffentlicht wird. In der Zwischenzeit wurde das Ganze auch von offizieller Seite bestätigt.

Survival-Abenteuer knapp 100 Gigabyte schwer

Darüber hinaus wurde bekannt gegeben, dass es „The Last of Us: Part 2“ auf eine Installationsgröße von mindestens 100 Gigabyte bringt. Dementsprechend solltet ihr schon einmal ausreichend freien Speicherplatz auf eurer PS4-Festplatte reservieren. Aufgrund der logistischen Probleme, die durch die Auswirkungen der Coronakrise verursacht wurden, entschloss sich Sony Interactive Entertainment dazu, den Release von „The Last of Us: Part 2“ noch einmal zu verschieben.

So ist das ambitionierte Projekt aus dem Hause Naughty Dog mittlerweile für einen Release am 26. Juni 2020 vorgesehen. Durch die erneute Verschiebung soll gewährleistet werden, dass die Retail-Version am gleichen Tag wie ihr Download-Pendant ins Rennen geschickt werden kann – und das in einer ausreichender Menge.

Zum Leidwesen der Entwickler machte in den vergangenen Tagen ein umfangreicher Story-Leak die Runde, der unter anderem das Ende von „The Last of Us: Part 2“ umfasst. Wer sich die Spannung nicht verderben möchte, sollte beim Surfen in den nächsten Wochen also Vorsicht walten lassen.

