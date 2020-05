Assassin’s Creed Valhalla: Bedeutung der Siedlung betont – Trinkspiele und mehr bestätigt

In einem Interview hoben die Entwickler von Ubisoft Montreal die Bedeutung der Siedlungen in "Assassin's Creed Valhalla" hervor. Darüber hinaus wurden verschiedene Aktivitäten bestätigt, denen ihr abseits der Handlung nachgehen könnt.

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint 2020.

Mit „Assassin’s Creed Valhalla“ wird in diesem Jahr der neueste Ableger der langlebigen Reihe für die Konsolen und den PC veröffentlicht.

Wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt, dürft ihr euch im kommenden Wikinger-Abenteuer auf verschiedene Nebenaktivitäten freuen, die abseits der Handlung auf euch warten. Darunter Trinkspiele, die Jagd, Wikinger-Rap-Battles oder die Erkundung der Nordsee. Ergänzend zu diesen Angaben wies Lead-Producer Julien Laferrière darauf hin, dass die eigene Wikinger-Siedlung im Zentrum der eigenen Motivation stehen wird. Jedes Gebäude und jeder Charakter, den die Spieler in ihrer Siedlung unterbringen, sollen die Spielerfahrung erweitern.

Die Siedlung als Dreh- und Angelpunkt

Laferrière weiter: „Die Siedlung fungiert als dein Zuhause in dieser Welt. Sowohl hinsichtlich der Gebäude als auch der Menschen vergrößerst du diesen Ort. Man beginnt immer in seiner Siedlung. Dann geht man hinaus in die Welt und begibt sich auf eine Reise. Mit den Reisen kehren verschiedene Dinge zurück. Manchmal sind es andere Menschen, manchmal sind es Ressourcen, die du vielleicht brauchst. Manchmal sind es Überraschungen, auf die ich nicht eingehen kann.“

Zum Thema: Assassin’s Creed Valhalla: Keine Sorge wegen God of War – Einzigartige Geschichte versprochen

Der Lead-Producer hinter „Assassin’s Creed Valhalla“ führte aus: „Die Idee besteht darin, dass sie im Mittelpunkt der Reise steht. Das ist der Ort, an den man zurückkehrt, um seinen Charakter anzupassen und eine Menge Dinge für Eivor zu tun. Die Siedlung unterscheidet sich von allem, was wir in der Vergangenheit getan haben. Sie ist ganz entscheidend für die Motivation der Reise und für die Welt an sich.“

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint 2020 für die PS4, die PS5, die Xbox One, die Xbox Series X, den PC sowie Googles Streaming-Dienst Stadia.

Quelle: Gamingbolt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla