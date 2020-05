Assassin’s Creed Valhalla: Detail zum Gegenwarts-Setting und Trailer-Breakdown

"Assassin's Creed Valhalla" ist in der Zeit der Wikinger angesiedelt. Doch auch die Geschichte von Layla Hassan wird fortgesetzt. Darüber hinaus traf ein Video ein, in dem der Cinematic-Trailer besprochen wird.

In "Assassin's Creed Valhalla" trefft ihr auf eine umfangreiche Spielwelt.

„Assassin’s Creed Valhalla“ versetzt euch in das Zeitalter der Wikinger und lässt euch zusammen mit den Recken allerlei Regionen erobern. Doch auch die in der Gegenwart stattfindende Story von Layla Hassan soll nicht vernachlässigt werden. Darauf verwies der Director Darby McDevitt in einem aktuellen Interview.

„Wir setzen Laylas Geschichte fort. Wir haben viele interessante neue Ansätze für die Geschichte der Gegenwart, auf die sich die Leute freuen. Es ist etwas, das ich seit vielen Jahren sehen wollte. Und wir hatten endlich die Idee, es auf eine Art und Weise zu machen, auf die ich nicht eingehen werde. Aber wir setzen definitiv Laylas Geschichte fort. Das hat sich nicht geändert“, so sein Worte.

Trailer Breakdown veröffentlicht

An anderer Stelle wurde zu „Assassin’s Creed Valhalla“ ein kommentiertes und nahezu 20 Minuten langes Entwickler-Video veröffentlicht. Darin gehen der Creative-Director Ashraf Ismail und der Narrative-Director Darby McDevitt etwas näher auf den gestrigen Cinematic-Trailer ein und besprechen die einzelnen Szenen. Ihr könnt euch den Clip weiter unten anschauen.

Einige Monate müsst ihr euch noch bis zum Launch gedulden: „Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint Ende 2020 für PC (Epic Games Store und Ubisoft Store), Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5 sowie Google Stadia.

