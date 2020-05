Modern Warfare und Warzone: Neues Update entfernt Most Wanted Contracts

Infinity Ward hat für "Call of Duty Modern Warfare" und "Warzone" ein kleineres Update nachgereicht, mit dem unter anderem die Most Wanted Contracts aus dem Spiel verbannt wurden. Lange konnten sie nicht gespielt werden.

Für "Call of Duty Modern Warfare" und "Warzone" ist das nächste Update da.

Nach dem recht großen Update vom 28. April 2020, das Änderungen an „Call of Duty Modern Warfare“ und dem Battle Royale-Spiel „Warzone“ vornahm, schoben die Entwickler von Infinity Ward die nächste Aktualisierung nach. Sie widmet sich den Multiplayer-Bestandteilen.

Das neue Update ist zwar kleiner, doch führt es einige signifikante Änderungen in den Shooter ein. Zunächst einmal wurden die neuen Most Wanted Contracts, die am 28. April 2020 ein Teil von „Call of Duty Modern Warfare“ bzw. „Warzone“ wurden, nur zwei Tage später entfernt. Sie wurde durch die Kopfgeldverträge (Bounty Contracts) ersetzt.

Die Most Wanted Contracts ermöglichten es den Spielern, ein Kopfgeld auf sich selbst zu setzen und bedeutende Belohnungen für das Überleben zu erhalten. Es ist nicht so recht klar, warum dieses Feature so schnell wieder entfernt wurden.

Problem mit Gunsmith-Loadouts behoben

Das Update behebt außerdem ein Problem in den neuen benutzerdefinierten Gunsmith-Loadouts. Zusätzlich wurde der Timer für 3v3 Cranked Gunfight von 10 Sekunden auf 15 Sekunden erhöht. Nachfolgend lest ihr den kompletten Cahngelog.

Korrektur für Gunsmith Custom Loadouts, die nicht korrekt angezeigt wurden.

Entfernung der Most Wanted Contracts aus Warzone und Rückkehr von Kopfgeldverträgen.

Anpassung des Timers von 10 auf 15 Sekunden in 3v3 Cranked Gunfight.

Timer außerhalb der Grenzen in Infected angepasst.

Anpassung des Spielstart-Timers in Infected, damit Spieler beitreten können, bevor der Countdown endet.

Behebung eines Fehlers, bei dem Spieler beim Laden eines BR-Matches stecken bleiben konnten.

Zum Thema

Wie anfangs erwähnt, wurde für „Call of Duty Modern Warfare“ bzw. „Warzone“ am vergangenen Dienstag ein deutlich größereres Update veröffentlicht, zu dem ebenfalls der Changelog vorliegt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty Modern Warfare