The Wonderful 101 Remastered: Coronavirus sorgt für Verschiebung der Retail-Version

Die Retail-Version von "The Wonderful 101 Remastered" erscheint etwas später.

In den vergangenen Wochen führte der Ausbruch des Coronavirus bereits dazu, dass zahlreiche Events abgesagt und vereinzelte Spiele verschoben werden mussten.

Wie die japanischen Action-Spezialisten von PlatinumGames in einer aktuellen Mitteilung einräumten, gehört auch „The Wonderful 101 Remastered“ zu den Spielen, die von den Verzögerungen, die durch den Coronavirus hervorgerufen wurden, betroffen sind. Aus diesem Grund wird die physische Fassung der Neuauflage etwas später als geplant erscheinen.

Diese Entschädigung wartet auf die Spieler

Laut Platinum Games wird die Retail-Version von „The Wonderful 101 Remastered“ ab dem 30. Juni 2020 in Nordamerika erhältlich sein. Der europäische Markt ist am 3. Juli 2020 und somit nur wenige Tage später an der Reihe. Als Entschädigung für die Verzögerung bietet Platinum Games allen, die die Crowdfunding-Kampagne der physischen Ausgabe von „The Wonderful 101 Remastered“ finanziell unterstützt haben, einen Steam-Key des Titels an.

Zu beachten ist, dass die Verschiebung lediglich die Retail-Version von „The Wonderful 101 Remastered“ betrifft. Die digitale Fassung der Neuauflage ist weiterhin für einen PC-, PlayStation 4- und Nintendo Switch-Release am 22. Mai 2020 vorgesehen.

Habt ihr die Crowdfunding-Kampagne der Download-Version finanziell unterstützt, erhaltet ihr euren Key bereits am kommenden Donnerstag, den 7. Mai 2020.

