WWE 2K Battlegrounds: ESRB bestätigt die Plattformen des Wrestling-Titels

Mit "WWE 2K Battlegrounds" kündigte 2K Games in dieser Woche einen arcadelastigen Wrestling-Titel an. Einer Alterseinstufung des ESRB lässt sich entnehmen, welche Plattformen mit dem Titel bedacht werden.

"WWE 2K Battlegrounds" erscheint unter anderem für die PS4.

Vor wenigen Tagen kündigte der US-Publisher 2K Games die Arbeiten an einem neuen Wrestling-Titel an, der unter dem Namen „WWE 2K Battlegrounds“ ins Rennen geschickt wird.

Wie es im Zuge der offiziellen Ankündigung hieß, wird „WWE 2K Battlegrounds“ im Herbst dieses Jahres erscheinen. Nachdem sich 2K Games zu den Plattformen, die mit dem Wrestling-Titel versorgt werden sollen, bisher nicht äußern wollte, könnte das US-amerikanische Entertainment Software Rating Board (kurz: ESRB) im Zuge einer Alterseinstufung für Klarheit gesorgt haben.

Release für PC und die aktuellen Konsolen?

Wie sich der Alterseinstufung entnehmen lässt, ist „WWE 2K Battlegrounds“ für eine Veröffentlichung auf dem PC, der Xbox One, der PlayStation 4, Nintendos Switch und Stadia vorgesehen. Umsetzungen für die beiden Next-Generation-Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X werden nicht erwähnt. Hinzukommt, dass 2K Games die Angaben des ESRB bisher nicht bestätigen wollte.

Offiziellen Angaben zufolge schlägt „WWE 2K Battlegrounds“ bewusst in die Arcade-Kerbe und soll WWE-Fans wie Neulingen rasante Duelle im Ring liefern, bei denen der Spaß am Spiel und die Over-the-Top-Action in den Mittelpunkt rücken.

„Egal ob für den Gelegenheitsspieler, der gerade erst die Grundlagen lernt, oder den leidenschaftlichen Fan, der bereit für die ganze Action ist, WWE 2K Battlegrounds bietet eine weitere Möglichkeit, die WWE-Videospiel-Action zu genießen. Das Spiel wird von Saber Interactive, dem Studio hinter NBA Playgrounds, entwickelt“, so die offizielle Beschreibung weiter.

