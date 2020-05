SpongeBob SquarePants: Termin und Trailer für Battle for Bikini Bottom Rehydrated

"SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated" hat einen Termin erhalten. Starten könnt ihr das Schwamm-Abenteuer im kommenden Juni. Neue Trailer gibt es schon heute.

Der gelbe Schwamm erobert bald Konsolen und PC.

„SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated“ hat einen Termin erhalten. Erscheinen wird der Titel demnach am 23. Juni 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC.

Digitale Vorbestellungen sind laut THQ Nordic ab sofort für Xbox One (Microsoft Store) und PC (Steam) möglich. Die Switch-Vorbestellungen werden am 21. April über den Nintendo eShop gestartet. Die Vorbestellungen für PS4 folgen zu einem späteren Zeitpunkt im PlayStation Store.

In „SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated“ schlüpft ihr in die Rollen der bekannten Charaktere SpongeBob, Patrick sowie Sandy und steht vor der Aufgabe, dem bösen Plankton zu zeigen, dass sich Verbrechen nicht auszahlen. Letztendlich müsst ihr Bikini Bottom vor Planktons verrückter Roboterhorde retten.

Remake-Features laut Hersteller

High-End-Grafik, moderne Auflösungen und sorgfältig ausgefeiltes Gameplay.

Neuer Horde-Multiplayer-Modus für bis zu zwei Spieler, online und offline.

Inhalte, die aus dem ursprünglichen Spiel herausgeschnitten wurden, wie der Robo Squidward-Bosskampf.

Nachfolgend könnt ihr euch passend zur Terminankündigung einige neue Trailer zu „SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated“ anschauen.

Update: Wir haben die Videosammlung um einen weiteren Trailer erweitert.

Die ursprünglichen Videos:

