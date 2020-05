Xbox Series X: Nächste Inside Xbox-Ausgabe mit unangekündigten Third-Party-Titeln?

Die Xbox Series X erscheint im Weihnachtsgeschäft 2020.

Sowohl Sony Interactive Entertainment als auch Microsoft bedachten uns in den vergangenen Wochen mit den ersten Details zur neuen Konsolen-Generation.

Der Haken an der Sache: Im Zuge der entsprechenden Enthüllungen wurde bisher nur über die Hardware der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X gesprochen. In dieser Woche machte Microsoft endlich Nägel mit Köpfen und kündigte eine neue Inside Xbox-Ausgabe an, die sich um die Spiele der Xbox Series X drehen und in der kommenden Woche stattfinden wird.

Die neuen Konsolen erscheinen 2020

Da sich das besagte Event um die Next-Generation-Produktionen der Dritthersteller drehen wird, dürfte die Inside Xbox-Ausgabe auch für PlayStation-Fans interessant sein. Vorausgesetzt, es liegen keine Exklusiv-Deals mit Microsoft vor, werden die präsentierten Titel nämlich neben der Xbox Series X auch für die PS5 veröffentlicht. Abgesehen vom ersten Gameplay zu „Assassin’s Creed Valhalla“ wurden bisher keine Inhalte der kommenden Inside Xbox-Ausgabe bestätigt.

Schenken wir den Aussagen des Industrie-Insiders „shinobi602“ Glauben, dann dürfen wir uns aber auf weit mehr als nur Cross-Generation-Produktionen wie „Assassin’s Creed Valhalla“ freuen. Stattdessen sollen komplett neue Third-Party-Titel vorgestellt werden. Wie „shinobi602“ andeutete, wird unter anderem der US-Publisher Electronic Arts mit von der Partie sein.

Zum Thema: Xbox Series X: Die Enthüllung der ersten Spiele hat einen Termin

„Ich weiß wirklich nicht alles, was da sein wird, um transparent zu sein. Aber ich weiß von mehreren Third-Parties. Ihr E3-Event ist der Ort, an dem die Xbox Game Studios ihren großen Blowout bekommen werden“, so der Insider weiter.

Die nächste Inside Xbox-Ausgabe findet am kommenden Donnerstag, den 7. Mai 2020 um 17 Uhr unserer Zeit statt.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5