Uncharted 4: Deepfake-Video mit Nathan Fillion

In einem recht ansehnlichen Deepfake-Video zu "Uncharted 4" übernimmt Nathan Fillion die Rolle von Nathan Drake. Doch passt diese Besetzung?

Wie schlägt sich Nathan Fillion?

Mit der aufkeimenden Deepfake-Technologie dürfte es in absehbarer Zeit möglich sein, das eigene Ebenbild recht authentisch in Videospiele oder Filme zu katapultieren. Zunächst konzentrieren sich Leute, die mit der Technologie vertraut sind, vorrangig auf prominente Gesichter. Dazu zählt der Schauspieler Nathan Fillion, der in einer Szene von „Uncharted 4“ ohne direkter Beteiligung die Rolle von Nathan Drake übernahm.

Das unten eingebundene Video stammt vom YouTuber „Jarkan“, der die Deepfake-Technologie für die Antwort auf die Frage nutzte, wie sich Nathan Fillion optisch als Nathan Drake schlagen würde. Doch auch ohne Deepfake nahm sich Fillion in einem Fanvideo der „Uncharted“-Reihe an.

Mit der stetig besser werdenden Deepfake-Software können Benutzer mithilfe künstlicher Intelligenz und maschineller Lernemethoden das Gesicht einer Person gegen ein anderes austauschen. Die Verbreitung sorgt zunehmend für Diskussionen, insbesondere in Bezug auf Betrugsabsichten und ethische Fragen.

Kinofilm mit Tom Holland

Vermutlich ohne Deepfake kommt der kommende Kinofilm zu „Uncharted“ aus. Erst kürzlich wurde Reuben Fletcher engagiert, um die Adaption der Videospielreihe mit Tom „Spiderman“ Holland und Mark Wahlberg zu inszenieren. In den Kinos starten soll der Film am 5. März 2021. Darüber hinaus wurden Antonio Banderas, Tati Gabrielle und Sophia Ali als weitere Schauspieler für den Film bestätigt.

Bereits im Februar dieses Jahres betonte Tom Holland, der einen jungen Nathan Drake darstellen wird, dass der kommende Film eines der besten Drehbücher hat, die er jemals zu Gesicht bekam. Ob sich diese Aussage bewahrheitet, erfahren wir im kommenden Jahr, sofern es aufgrund der COVID-19-Pandemie zu keinen weiteren Verschiebungen kommt.

Nachfolgend seht ihr das anfangs erwähnte Deepfake-Video. Doch würde Nathan Fillion wirklich in die Rolle von Nathan Drake passen? Was meint ihr?

