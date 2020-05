Call of Duty Warzone: PS5- & Xbox Series-Version wahrscheinlich – Statement zum Duos-Modus

Einem Interview zufolge gibt es Pläne, "Call of Duty Warzone" in der kommenden Generation zu unterstützen. Darüber hinaus wurde ein Info-Update zu den Duos herausgegeben.

"Call of Duty Warzone" soll euch noch einige Zeit begleiten.

Auch in dieser Woche wurden zu „Call of Duty Warzone“ ein paar weitere Details enthüllt, was unter anderem die Unterstützung der kommenden Konsolen PS5 und Xbox Series X betrifft.

So betonte der Studio Narrative Director Taylor Kurosaki in einem Interview, dass „Call of Duty Warzone“ über einen langen Zeitraum hinweg unterstützt werden soll. Gemeint sind damit nicht nur Monate. Denn auch der Support auf den kommenden Konsolen PS5 und Xbox Series X wird offenbar angestrebt.

Zunächst wurde im Interview die Frage gestellt: „Vielleicht darfst du nicht darüber reden, aber ich werde es versuchen: Wird es irgendwann einen Warzone- oder Modern Warfare-Port auf der PS5 oder Xbox Series X geben? Wird es nur abwärtskompatibel sein oder plant ihr neue Versionen?“

Daraufhin erklärte Kurosaki: „Ich weiß, dass es Warzone unserm Plan nach noch einige Zeit geben wird. Sobald diese neuen Systeme verfügbar sind, bin ich sicher, dass wir sie unterstützen werden.“ Die Chancen, dass ihr „Call of Duty Warzone“ ab Ende des Jahres auch jenseits der reinen Abwärtskompatibilität auf den neuen Systemen spielen könnt, sind somit sehr hoch.

Info-Update zu den Duos

Amos Hodge, Creative Director bei Raven Software, widmete sich im selben Interview mit der französischen Publikation Gemergen einem weiteren Feature von „Call of Duty Warzone“. Laut seiner Aussage werden die Duos bald ein Bestandteil des Titels. Aktuell gebe es noch einige Fehler, die vor der Veröffentlichung behoben werden müssen.

„Wir hören der Community zu. Wie ihr es bemerkt habt, begannen wir mit den Trios. Dann haben wir Solos hinzugefügt und danach die Quads, damit wir an einen Punkt gelangen konnten, an dem wir Duos hinzufügen können. Es gibt einfach keinen genauen Zeitpunkt, den ich euch nennen kann, aber Duos kommt. Man hat sie bereits in Plunder gesehen. Es gibt einfach Dinge, die wir klären müssen. Wir müssen das richtige Timing finden und uns um die restlichen Dinge kümmern“, so Hodge.

„Call of Duty Warzone“ wurde vor einigen Wochen als Free-2-Play-Shooter und als Bestandteil von „Call of Duty Modern Warfare“ veröffentlicht. Laut Activision kommt der Titel auf mehr als 50 Millionen Spieler.

