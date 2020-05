Erinnerung: Sony verschenkt zwei PS4-Spiele – Frist endet in Kürze

Sony verschenkt zwei PS4-Spiele, die ihr kostenlos aus dem PlayStation Store laden könnt. Die Frist endet in dieser Woche. In Deutschland bekommt ihr „Journey“ und „Knack 2“.

Holt euch "Knack 2" kostenlos.

Die COVID-19-Pandemie ist zwar noch lange nicht bewältigt. Doch die ersten Bundesländer gehen dazu über, den Menschen mehr Normalität zu gewähren. Doch auch wenn die Ausgangsbeschränkungen zunehmend gelockert werden, sind die heimischen vier Wände in den kommenden Wochen und Monaten für viele Menschen vermutlich der bevorzugte Ort.

Und Zuhause wird natürlich gespielt, was Sony dazu bewegte, die „Play At Home“-Initiative ins Leben zu rufen. Sie beschert euch zwei PS4-Spiele, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Noch bis zum 6. Mai 2020 um 01:00 (CET) dürft ihr die Angebote in Anspruch nehmen.

Kostenlos angeboten werden im deutschen Store „Journey“ und „Knack 2“. In anderen Ländern werden hingegen „Journey“ sowie die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ in Form von kostenlosen Downloads an die Spieler überreicht.

Zu den Einträgen im PlayStation Store:

Angekündigt wurde die „Play At Home“-Initiative am 16. April 2020. Damals schrieb Sony: „Zwei Dinge zeichnen Play At Home aus: Erstens: Kostenlose Spiele, um die PlayStation-Community zu Hause zu unterhalten; und zweitens: Die Einrichtung eines Fonds, der kleineren unabhängigen Spielestudios helfen soll, die gerade finanzielle Schwierigkeiten haben, weiterhin großartige Erlebnisse für alle Gamer zu schaffen“, so Sony Interactive Entertainment.

+++ COVID-19: Sony kündigt 100-Millionen-Dollar-Hilfsfond für drei Schlüsselbereiche an +++

Das Unternehmen startete einen Fond über 10 Millionen US-Dollar, der Indie-Entwickler unterstützen soll. Auch die Kinder sollten nicht zu kurz kommen, wie unsere Meldung zu den drei Schlüsselbereichen der Initiative offenbart.

Sony ist nicht das einzige Unternehmen, das sich finanziell am Kampf gegen das COVID-19-Virus beteiligt. CD Projekt steuert rund 1 Millionen Dollar bei und auch Giganten wie Google machen mobil.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Coronavirus