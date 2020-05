The Last of Us Part 2: Gold-Status erreich – Es gibt aber keine Feier

Naughty Dogs Neil Druckmann hat bekannt gegeben, dass die Entwicklung von "The Last of Us: Part 2" jetzt abgeschlossen ist. Da man den Goldstatus erreicht hat, widmet sich das Team dem finalen Feinschliff, der mit dem Day-One-Patch geliefert wird.

Die Entwicklung des kommenden PS4-Exklusivtitels „The Last of Us Part 2“ ist nun endlich abgeschlossen. Nach der jüngsten Verschiebung wird der neuste Veröffentlichungstermin wohl tatsächlich eingehalten.

Entwicklung abgeschlossen

„The Last of Us: Part 2“ wird am 19. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4 veröffentlicht. In den verbleibenden Wochen wird sich das Entwicklerteam nun noch um den finalen Feinschliff kümmern und die letzten verbleibenden Bugs beheben. Die Anpassungen werden mit einem Day-One-Patch zum Release des Titels integriert.

Der Co-Director Neil Druckmann von Naughty Dog hat auf Instagram die Neuigkeit in einer Reihe von Videos bekannt gegeben. Dazu äußerte er seine Gedanken zur aktuellen Lage. Normalerweise wäre das Erreichen des Gold-Status für das Team ein Anlass, um gemeinsam zu Feiern. Aber aufgrund der Corona-Krise sitzen alle Mitarbeiter im Homeoffice, sodass eine Party keine Möglichkeit darstellt. Auf Instagramm verrät Druckmann seine weiteren Gedanken.





Zum Thema

Nach der Verschiebung gab es für Sony und Naughty Dog in der vergangen Woche einen weiteren schweren Schlag. Ein großes Story-Leak wurde im Internet veröffentlicht und enthüllte die wichtigsten Story-Bestandteile. Aktuellen Berichten zufolge handelt es sich bei dem Leak um gestohlene Daten, die von einem Hacker in Besitz gebracht wurden. Aktuell geht Sony hart gegen die weitere Verbreitung der Informationen vor.

Inzwischen wurde bereits bekannt, dass der PS4-Titel auf zwei Disks ausgeliefert wird und die Installationsgröße mindestens 100 Gigabyte beträgt. Wenn ihr pünktlich loslegen wollt, solltet ihr also vor dem Kauf bereits für ausreichend freien Speicherplatz auf eurer PS4-Festplatte sorgen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 2