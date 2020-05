The Last of Us Part 2: Leak auf eine Sicherheitslücke zurückzuführen?

In den vergangenen Tagen machte ein umfangreicher Story-Leak zu "The Last of Us: Part 2" die Runde. Laut dem bekannten Videospiel-Journalisten Jason Schreier könnte die Entwicklung auf eine Sicherheitslücke zurückzuführen sein.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Zum Leidwesen der Fans und der Entwickler dreht seit der vergangenen Woche ein umfangreicher Story-Leak zu „The Last of Us: Part 2“ seine Runden durch das Netz.

Nachdem schnell das Gerücht aufkam, dass der Leak von einem unzufriedenen Mitarbeiter von Naughty Dog in Umlauf gebracht wurde, meldete sich Sony Interactive Entertainment umgehend zu Wort und wies darauf hin, dass die Verantwortlichen hinter dem Leak weder mit Naughty Dog noch mit Sony Interactive Entertainment in Verbindung stehen. Doch wie konnte es zu dieser unschönen Entwicklung kommen?

Journalist geht von einem Hackerangriff aus

Laut dem renommierten Videospiel-Journalisten Jason Schreier könnte der Leak auf eine Sicherheitslücke und einen damit verbundenen Hackerangriff zurückzuführen sein. Schreier dazu: „OK: Nachdem ich mit zwei Personen mit direktem Wissen darüber, wie The Last of Us Part 2 geleakt wurde, sowie mit einigen Angestellten von Naughty Dog gesprochen habe, habe ich ein gutes Bild von dem, was geschehen ist. Die kurze Version: Hackern gelang es, eine Sicherheitslücke in einem Patch für ein älteres ND-Spiel zu finden und diese zu nutzen, um Zugang zu den Servern von Naughty Dog zu erhalten.“

Und weiter: „Ich denke, dass das Material von Entwicklern stammt, die einen frühen Build gespielt haben (Ich habe es nicht gesehen). Insbesondere stimmen aber die Gerüchte nicht, dass es sich dabei um einen Protestakt eines Auftragnehmers handelt, dessen Lohn aberkannt wurde (Naughty Dog hat Löhne und Gesundheitsfürsorgeleistungen für Auftragnehmer aufgrund von Covid verlängert).“

„The Last of Us: Part 2“ wird am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht.

