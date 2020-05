Vader Immortal: A Star Wars VR Series erscheint für PlayStation VR

„Vader Immortal: A Star Wars VR Series“ erobert PlayStation VR.

Auf dem PC ist „Vader Immortal: A Star Wars VR Series“ schon seit dem vergangenen Jahr erhältlich. Zunächst wurde der Titel für Oculus Quest veröffentlicht, bevor später Oculus Rift und Oculus Rift S an der Reihe waren.

Doch auch PS4-Spieler müssen sich nicht mehr allzu lange in Geduld üben. Auf dem PlayStation Blog gab Mark Miller, der Executive Creative Producer bei ILMxLAB, heute bekannt, dass Besitzer von PlayStation VR im Sommer loslegen können. In den kommenden Monaten sollen weitere „spannende News“ folgen.

Alle drei Episoden gleichzeitig

Zum Lieferumfang der PSVR-Fassung von „Vader Immortal: A Star Wars VR Series“ zählen alle drei Episoden und Lichtschwert-Dojos, die erstmalig zusammen zum Kauf angeboten werden.

„Wir wollten, dass ihr tief in die packende Geschichte von Star Wars eintauchen könnt – so, wie es eben nur in einer VR-Umgebung möglich ist. Dank VR seid ihr mitten im Geschehen, lernt die fantastischen Charaktere persönlich kennen und bringt mit euren Handlungen die Geschichte voran“, so Mark Miller.

+++ PlayStation VR: Prototyp eines Fingertracking-Controllers vorgestellt +++

Falls ihr bisher nichts vom Spiel gehört habt: In den Fokus von „Vader Immortal: A Star Wars VR Series – Episode I“ rückt der Kapitän eines Schmuggelschiffes, der vom Imperium gefangen und nach Mustafar gebracht wird. Im Spielverlauf seid ihr in der Lage, mehr über Darth Vader und die Stämme von Mustafar zu erfahren. Zugleich trefft ihr auf den Droiden Zoe, der euch begleitet.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Vader Immortal: A Star Wars VR Series