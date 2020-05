Valorant: Hinweise auf eine PlayStation 4-Umsetzung aufgetaucht?

Erscheint "Valorant" für die PlayStation 4?

Mit dem teambasierten Shooter „Valorant“ veröffentlichten die „League of Legends“-Macher von Riot Games kürzlich ihr neuestes Projekt.

Da „Valorant“ bisher nur für den PC veröffentlicht beziehungsweise bestätigt wurde, stellte sich schnell die Frage, ob nicht auch die Heimkonsolen mit dem Shooter bedacht werden könnten. Wie die Entwickler von Riot Games auf Nachfrage bestätigten, steht das Studio einer Portierung auf die Xbox One beziehungsweise die PlayStation 4 durchaus offen gegenüber. Derzeit liege der interne Fokus aber voll und ganz auf der PC-Fassung von „Valorant“.

Umsetzung für die PS4 bereits in Arbeit?

Aktuellen Berichten zufolge könnte sich die Umsetzung für die PlayStation 4 bereits in Arbeit befinden. Auf den vermeintlich entscheidenden Hinweis wollen Dataminer im Quellcode von „Valorant gestoßen sein. Dort wurden die folgenden Codezeilen „PS4_Ver-1234_DefaultGame.ini“, „PS4_DefaultEngine.ini“ und „pakchunk1-PS4_P.pak“ entdeckt.

Da eine offizielle Stellungnahme seitens Riot Games zu den aktuellen Gerüchten noch aussteht, sollten die Angaben der Dataminer vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollte das Studio Stellung beziehen, bringen wir euch umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Bei „Valorant“ handelt es sich um einen Online-Shooter, in dem zwei Teams, bestehend aus jeweils fünf Spielern, gegeneinander antreten. Im spielerischen Bereich orientiert sich „Valorant“ laut Riot Games an bekannten Namen wie „Counter-Strike“ oder „Overwatch“ und soll die besten Elemente der beiden Erfolgs-Shooter in sich vereinen.

