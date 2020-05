The Last of Us Part 2: Neuer Trailer angekündigt – Wann ist es so weit?

Wie die Entwickler von Naughty Dog bekannt gaben, dürfen wir uns schon in Kürze auf einen neuen Trailer zu "The Last of Us: Part 2" freuen. Wir verraten euch, wann es hierzulande so weit sein wird.

"The Last of Us: Part 2" erscheint exklusiv für die PS4.

Nachdem in den vergangenen Tagen viel über den umfangreichen Story-Leak zu „The Last of Us: Part 2“ gesprochen wurde, erreichten uns heute endlich wieder erfreuliche Nachrichten.

Wie die verantwortlichen Entwickler von Naughty Dog bestätigten, erreichte das vielversprechende Action-Adventure offiziell den Gold-Status und kann somit wie kürzlich angekündigt am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4-Familie erscheinen. Ergänzend dazu kündigten Naughty Dog und Sony Interactive Entertainment heute einen frischen Trailer zu „The Last of Us: Part 2“ an.

Die Geschichte von Ellie geht weiter

Der besagte Trailer wird am morgigen Mittwoch, den 6. Mai 2020 ins Rennen geschickt und ab 16 Uhr unserer Zeit verfügbar sein. Dann findet ihr den Trailer natürlich auch bei uns. „The Last of Us: Part 2“ wird wie eingangs erwähnt im kommenden Monat für die PlayStation 4 veröffentlicht und die Geschichte der unfreiwilligen Heldin Ellie fortführen.

Mehrere Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils angesiedelt, erzählt „The Last of Us: Part 2“ die Geschichte einer jungen Frau, die sich auf der Suche nach Rache und Vergeltung befindet. In einer gefährliche Welt sieht sich Ellie nach wie vor mit Gefahren wie wilden Menschen oder den tödlichen Infizierten konfrontiert. Unterstützung erhält sie dabei unter anderem von ihr nahe stehenden Menschen wie Dina.

