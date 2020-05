The Walking Dead Saints & Sinners: Zombie-Shooter für PlayStation VR veröffentlicht

"The Walking Dead Saints & Sinners" wurde für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR veröffentlicht. Kaufen könnt ihr den Titel in zwei unterschiedlichen Editionen.

Legt euch mit Zombie-Horden an.

Skydance Interactive hat „The Walking Dead: Saints & Sinners“ mit etwas Verspätung für das Virtual Reality-Headset PlayStation VR veröffentlicht. Gekauft werden kann der Titel im PlayStation Store in zwei Editions. Dazu zählen die:

Mit der Tourist Edition von „The Walking Dead: Saints & Sinners“ erhaltet ihr zusätzlich drei einzigartige Waffenrezepte: „The Sheriff“, „The Judge“ und das „National Guard Knife“. Hinzu kommt ein Set sammelbarer Voodoopuppen.

Im Vorfeld veröffentlicht wurde der VR-Shooter für die Virtual Reality-Plattformen Oculus Rift, HTC Vive, Valve Index und Windows Mixed Reality.

Neue Story und brutale Kämpfe

„The Walking Dead: Saints & Sinners“ wurde mit Virtual Reality im Hinterkopf designt und konfrontiert euch mit einer komplett neuen Story. Ihr erlebt eine gewisse Entscheidungsfreiheit und brutale Kämpfe.

Im Verlauf der Handlung müsst ihr in den von endlosen Beisser-Horden überrannten und gefluteten Ruinen von New Orleans überleben. Behilflich sind euch dabei Waffen und Ressourcen, die ihr finden könnt. Auch überlebende Menschen stellen eine Gefahr dar, da sie untereinander in blutige Fehden verstrickt sind.

Im Spielverlauf müsst ihr euch ethischen Entscheidungen stellen und ein Geheimnis aufdecken, das die Zukunft aller in New Orleans Verbliebenen beeinflusst.

„Wir wollten den Spielern eine ganz neue Story bieten, die wirklich ins Universum von The Walking Dead passt, sowohl was die Umgebung als auch was die Geschichte und die Kämpfe betrifft“, so Adam Grantham, Creative-Director bei Skydance Interactive.

