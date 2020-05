Tony Hawk’s Alcatraz: Neues Spiel für PS4 und Xbox One?

Es scheint, dass es mit "Tony Hawk’s" weitergeht.

Update: Auch der Profi-Skateboader Jason Dill geht offenbar davon aus, dass in diesem Jahr ein neues „Tony Hawk’s“auf den Markt kommen wird. In einem Tweet rücken seine Worte in den Fokus:

Professional skateboarder Jason Dill says there is a new Tony Hawk Pro Skater coming this yearhttps://t.co/5INAAUIROD pic.twitter.com/Byzifrs0gJ — Nibel (@Nibellion) May 5, 2020

Meldung vom 30. April 2020: Schon seit Jahren machen Gerüchte zur Rückkehr der „Tony Hawk’s“-Reihe die Runde. Doch bestätigt wurde ein neues Konsolenspiel bislang nicht. Das könnte sich in absehbarer Zeit ändern, sofern wir den jüngsten Gerüchten glauben können.

Bei einem europäischen Händler wurde ein Hinweis auf einen neuen „Tony Hawk’s“-Teil entdeckt, der offenbar den Namen „Tony Hawk’s Alcatraz“ trägt und für PlayStation 4 sowie Xbox One entsteht. Auch der Release-Termin wird im Produkteintrag genannt. Der Launch soll am 30. Oktober 2020 erfolgen. Es ist ein Freitag.

Für einen simplen Fehler wären es im Grunde zu präzise Angaben, sodass die Wahrscheinlichkeit der baldigen Ankündigung von „Tony Hawk’s Alcatraz“ gar nicht so gering ist. Aufmerksam gemacht wird auf den Produkteintrag in einem Tweet:

Tony Hawk’s Alcatraz popped up on a game retailer site 🤔 (Thanks @IFLiden for the heads up) pic.twitter.com/L0cK4L8wly — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) April 29, 2020

Ein komplett neues Spiel?

Weitere Details lassen sich dem Eintrag zu „Tony Hawk’s Alcatraz“ nicht entnehmen, sodass abgewartet werden muss, was die Macher ankündigen werden. Es hört sich allerdings nach einem komplett neuen Spiel an. In den vergangenen Monaten machte mehrfach das Gerücht die Runde, dass es Pläne gibt, ein Remaster/Remake von „Tony Hawks Pro Skater“ herauszubringen.

+++ Tony Hawk’s Pro Skater: Neues Spiel wohl noch in diesem Jahr – Neue Hinweise aufgetaucht +++

Völlig vernachlässigt wurde die Reihe in den vergangenen Jahren nicht. 2018 erschien mit „Tony Hawk’s Skate Jam“ ein eher mäßiger Mobile-Titel. Daher dürfte sich der eine oder andere Fan darüber freuen, dass die aktuellen Konsolen als nächstes an der Reihe sind, sofern sich das Gerücht bestätigt.

