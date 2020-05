Borderlands der Film: Cate Blanchett als Lilith?

"Borderlands": Es wird weiterhin am Film gearbeitet.

Bereits im Jahr 2015 wurden die laufenden Arbeiten an einer Verfilmung des beliebten Loot-Shooters „Borderlands“ bestätigt.

Nachdem es um den Streifen zuletzt leider recht still wurde, könnte nun ein interessantes Detail durchgesickert sein. Laut einem aktuellen Bericht aus dem Hause Variety ist die Oscar-prämierte Schauspielerin Cate Blanchett aktuell als Darstellerin für die Rolle von Lilith im Gespräch. Bei Lilith handelt es sich um eine der sechs Sirenen, einer Gruppierung von Frauen mit übernatürlichen Kräften.

Die Verantwortlichen von Gearbox Software griffen den Bericht von Variety auf und wiesen via Twitter darauf hin, dass das Studio Cate Blanchett gerne in der Rolle von Lilith sehen würde. Spruchreif ist diesbezüglich allerdings noch nichts, da der für den „Borderlands“-Film verantwortliche Regisseur Eli Roth die aktuellen Berichte bisher nicht kommentieren wollte.

Unklar ist leider weiterhin, wann die Verfilmung von „Borderlands“ im Endeffekt den Weg auf die große Leinwand finden wird. Als Regisseur des Streifens fungiert Eli Roth, während Avi Arad, Ari Arad sowie Erik Feig die Posten der Produzenten bekleiden. Ebenfalls an Bord befinden sich Gearbox Software-Oberhaupt Randy Pitchford und der Take-Two-CEO Strauss Zelnick als ausführende Produzenten.

Konkrete Details zur Handlung des „Borderlands“-Films lassen nach wie vor auf sich warten.

We are incredibly excited about this news! Borderlands is shaping up to be an amazing movie!https://t.co/42VT8YUQkc pic.twitter.com/zJY7M7B5to

— GearboxOfficial (@GearboxOfficial) May 5, 2020