Desperados 3: Trailer zum Taktik-Western stellt Hector Mendoza vor

Das Taktikspiel "Desperados 3" zeigt sich in einem neuen Trailer, in dem Hector Mendoza vorgestellt wird. Auch ein neues Entwicklervideo steht zur Ansicht bereit.

Ab Mitte Juni könnt ihr euch in den Wilden Westen stürzen.

THQ Nordic und Mimimi Productions haben weiteres Videomaterial zum kommenden Taktik-Game „Desperados 3“ veröffentlicht. In den Fokus des Trailers rückt mit Hector Mendoza einer der enthaltenen Charaktere. Zudem wurde ein Dev-Diary in den Umlauf gebracht, in dem die Entwickler auf ihre Inspirationen eingehen. Beide Clips seht ihr unterhalb dieser Zeilen.

„Desperados 3“ ist ein taktisches Stealth-Spiel, das in einem Wild-West-Szenario angesiedelt ist und euch das Prequel des Klassikers „Desperados: Wanted Dead or Alive“ erleben lässt. In der Rolle von John Cooper steht ihr vor der Aufgabe, zusammen mit der außer Kontrolle geratenen Braut Kate, dem zwielichtigen Killer Doc McCoy, dem Trapper Hector und der mysteriösen Dame Isabelle gemeinsame Sache zu machen.

Collector’s Edition vorbestellbar

Erst kürzlich wurde die Collector’s Edition von „Desperados 3“ angekündigt. Sie schlägt abhängig von der Plattform mit 109,99 (PC) bzw. 119,99 Euro (PS4, Xbox One) zu Buche und kann nach wie vor vorbestellt werden.

Zum Lieferumfang gehören eine Version von „Desperados 3“ sowie die Figuren verschiedener Charaktere, ein Artbook, eine Spieluhr und weitere Bestandteile. Interesse geweckt? Nachfolgend haben wir die entsprechenden Produkteinträge verlinkt:

Erscheinen wird „Desperados 3“ am 16. Juni 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Nachfolgend seht ihr die anfangs erwähnten Videos:

