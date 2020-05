Dune: Survival-Titel von Funcom noch einige Jahre entfernt

Anfang des vergangenen Jahres kündigte der Publisher Funcom die laufenden Arbeiten an einem Open-World-Survival-Abenteuer auf Basis der "Dune"-Marke an. Wie das Unternehmen in einem aktuellen Statement einräumte, wird der besagte Titel allerdings noch eine Weile auf sich warten lassen.

Im Februar des vergangenen Jahres kündigte der Publisher Funcom eine Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment an, aus der gleich mehrere neue Projekte hervorgehen werden.

Darunter ein Open-World-Survival-Abenteuer, über das die Verantwortlichen von Funcom im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts kurz sprachen. Wie es heißt, sollten die Fans der „Dune“-Marke auf absehbare Zeit nicht mit konkreten Details oder gar ersten Eindrücken zum neuen „Dune“-Projekt rechnen. Stattdessen ist die Rede davon, dass der Release erst in ein paar Jahren über die Bühne gehen wird.

Funcom möchte von den Erfahrungen mit Conan Exiles profitieren

Rui Casais, der CEO von Funcom, äußerte sich im laufenden Geschäftsbericht wie folgt: „Das größte, aufregendste und ehrgeizigste unserer Projekte ist zweifelsohne das Dune-Open-World-Survival-Game, an dem wir arbeiten, nachdem wir uns mit dieser fantastischen Marke die exklusiven Rechte für PC- und Konsolen-Spiele gesichert haben. Es ist ein Titel, der noch einige Jahre entfernt ist. Es wird eine ehrgeizigere und robustere Version von Conan Exiles sein, die im Dune-Universum spielt und von Anfang auf Games-as-a-Service ausgelegt ist.“

Bereits im November 2019 wies Funcom darauf hin, dass die Entwickler bei den Arbeiten an „Dune“ von den Erfahrungen, die mit der Entwicklung von „Conan Exiles“ gesammelt wurden, profitieren. So sei damit zu rechnen, dass verschiedene Elemente und Features von „Conan Exiles“ in einer verbesserten Form den Weg in das bisher noch namenlose „Dune“-Projekt findet.

Das neue „Dune“ erscheint aller Voraussicht nach für den PC, die PS5 und die Xbox Series X.

