Modern Warfare & Warzone: Neues Playlist-Update – Changelog und Helikopter deaktiviert

Für "Call of Duty Modern Warfare" und "Warzone" wurde ein neues Playlist-Update veröffentlicht, das einige Änderungen an den Modi vornahm. Zudem wurden die Helikopter aus der Battle Royale-Variante entfernt.

Auch dem Free-2-Play-Shooter "Warzone" nahm sich das neue Update an.

Activision und Infinity Ward haben für das Shooter-Gespann „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ ein neues Playlist-Update veröffentlicht. Ein kurzer Changelog, der auf dem Twitter-Kanal des Entwicklers veröffentlicht wurde, liefert die dazugehörigen Details zu den Änderungen und Neuerungen.

So lässt sich dem Changelog entnehmen, dass aus dem Mehrspieler-Modus die Bestandteile Ground War Reinfected, Aufgeputscht 3v3 Feuergefecht und Bodenkrieg entfernt wurden. Hinzu kam hingegen Shipment 24/7. Diese Spielvariante ersetzt Shoot the Ship. Und aus Gun Game wurde Gun Game Reloaded. Mit dem neuen Update wurde in „Call of Duty Modern Warfare“ zudem der Spielmodus Demolition eingeführt. Und den Bodenkrieg könnt ihr in der Infanterie-Version erleben.

Änderungen in Warzone

Doch auch für den Free-2-Play-Shooter „Warzone“ hält das neue Update etwas bereit. Laut Infinity Ward wurden die Beutegeld-Trios durch Blood Money-Trios ersetzt.

Auch kam es zu einer Änderung bei den Fortbewegungsmitteln. Die Entwickler nahmen die Helikopter aus der Batte-Royale-Variante. Gründe wurden nicht genannt. Womöglich wurde ein Bug oder Glitch entdeckt. Letztendlich waren die Helikopter vielen Spielern zu mächtig. Ähnlich erging es den gepanzerten Trucks. Sie kamen nach einer Balance-Anpassung zurück in das Spiel. Das heißt, die Chancen, dass die Helis in Kürze zurückkehren werden, stehen gar nicht so schlecht.

Changelog in der Übersicht

Nachfolgend seht ihr den heutigen Changelog zum neuen Update für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“.

Plünderungs-Trios durch Blood Money-Trios ersetzt

Hubschrauber in BR deaktiviert

GW Reinfected, Cranked 3v3 Gunfight und Ground War entfernt

Shoot the Ship wurde durch Shipment 24/7 ersetzt

Aus Gun Game wurde Gun Game Reloaded

Demolition hinzugefügt

Boots on the Ground War hinzugefügt

Im Laufe des Tages berichteten wir bereits, dass sich „Call of Duty“ in Bezug auf die bisherige Lebensspanne zum bestverkauften „Call of Duty“ aufschwingen konnte. Auch bestätigte das Unternehmen, dass sich „Call of Duty 2020“ trotz der COVID-19-Pandemie auf einem guten Kurs befindet.

