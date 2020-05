Star Wars Jedi Fallen Order: Ein kommerzieller Erfolg – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt

"Star Wars: Jedi Fallen Order" entwickelte sich zu einem kommerziellen Erfolg.

Im Laufe der heutigen Nacht legte Electronic Arts den Geschäftsbericht zum kürzlich zu Ende gegangenen Quartal vor. Im besagten Bericht ging das Unternehmen unter anderem auf die Verkaufszahlen hauseigener Titel ein.

Unter anderem wurde bekannt gegeben, dass sich das Science-Fiction-Abenteuer „Star Wars: Jedi Fallen Order“ zu einem kommerziellen Erfolg entwickelte und sich weltweit mehr als zehn Millionen Mal verkaufte. „Star Wars: Jedi Fallen Order“ ist für die Xbox One, den PC sowie die PlayStation 4 erhältlich und entstand bei den „Titanfall“- und „Apex Legends“-Machern von Respawn Entertainment.

Nachfolger bereits in Arbeit?

Andrew Wilson, der CEO von Electronic Arts, kommentiert den Erfolg wie folgt: „Wir sind geehrt zu sehen, wie sich Menschen auf der ganzen Welt in dieser beispiellosen Zeit durch unsere Spiele verbinden. Wir konzentrieren uns weiterhin auf alles, was wir für unsere Leute, unsere Spieler und unsere Communities tun können. Dank des erstaunlichen Engagements und der Entschlossenheit unserer internen Teams bei Electronic Arts sind wir in der Lage, die Spiele, Erfahrungen und inhaltlichen Wahlmöglichkeiten zu bieten, die von den Spielern in dieser herausfordernden Zeit gesucht werden.“

Zum Thema: Star Wars Jedi Fallen Order: Stellenausschreibung deutet auf Nachfolger hin

Unbestätigten Berichten zufolge soll Respawn Entertainment bereits an einem Nachfolger zu „Star Wars: Jedi Fallen Order“ arbeiten. Untermauert wurden diese Spekulationen kürzlich von einer aktuellen Stellenausschreibung, mit der sich Respawn Entertainment auf die Suche nach neuem Personal begab, das sich dem „Star Wars“-Team des Studios anschließen soll.

Offiziell angekündigt wurde das Sequel bisher allerdings nicht.

Quelle: DualShockers

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Star Wars: Jedi Fallen Order