Assassin’s Creed Valhalla: Keine künstliche Streckung – Entwickler über den Umfang

Eigenen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler von Ubisoft das Feedback der Fans zu Herzen und berücksichtigten dieses bei den laufenden Arbeiten an "Assassin's Creed Valhalla". So soll sich die Welt nicht künstlich aufgebläht anfühlen.

"Assassin's Creed Valhalla" erscheint für alle relevanten Systeme.

Vor wenigen Tagen ließ Ubisoft endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und kündigte „Assassin’s Creed Valhalla“ offiziell für die Konsolen und den PC an.

Wie sich einer Karte der Spielwelt entnehmen ließ, umfasst das Wikinger-Abenteuer einen Teil Norwegens und die vier Königreiche Englands. Ein Teil der Spieler befürchtete daher, dass sich die Spielwelt künstlich aufgeblasen anfühlen und die Spielzeit genau wie in den Vorgängern mit Sammelobjekten gestreckt werden könnte. Befürchtungen, zu denen sich Malek Teffaha, Head of Communications für Ubisoft im Mittleren Osten, auf Nachfrage äußerte.

Nicht der größte Teil der Serie

Wie es heißt, nahmen sich die Verantwortlichen von Ubisoft das Feedback der Spieler zu Herzen und besserten entsprechend nach. Demnach sollen weder die Kampagne noch die Spielzeit in irgendeiner Form künstlich gestreckt werden. „Zu eurer Information: Es wird nicht das längste oder größte Spiel in der Serie sein. Sie haben sich mit der Kritik auseinandergesetzt“, so Teffaha.

„Assassin’s Creed Valhalla“ verfrachtet die Spieler in die Zeit der Wikinger und wird im Laufe des Jahres für Stadia, den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 veröffentlicht. Darüber hinaus sollen die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der PS5 beziehungsweise der Xbox Series X mit technisch aufgepeppten Umsetzungen bedacht werden.

Alle bisher bekannten Informationen und Ankündigungen zu „Assassin’s Creed Valhalla“ haben wir in unserer Themen-Übersicht für euch zusammengefasst.

