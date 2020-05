Captain Tsubasa Rise of New Champions: Senegal-Team im neuen Trailer

Mit der Mannschaft aus Senegal stellt Bandai Namco heute ein Team für "Captain Tsubasa Rise of New Champions" vor, das in der Manga- und Anime-Vorlage noch nicht auftauchte.

Bandai Namco Entertainment hat mit einem weiteren Trailer zum Arcade-Fußball-Titel „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ das beste Team des afrikanischen Kontinents vorgestellt. Im eingebundenen Trailer steht das Team aus Senegal im Fokus.

Das Team tauchte im Manga und Anime nicht auf, wird also im Spiel erstmals mit den Spielern eingeführt. Als wichtigste Spieler der Mannschaft werden unter anderem der Mittelfeldspieler Ismail Senghor und der Stürmer Moussa Malick Diallo vorgestellt.

Actionreiche Duelle auf und neben dem Rasen

Die Entwickler wollen mit „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ viel Action mit rasanten Torschüssen bieten, was etwas frischen Wind in das Fußball-Genre bringen soll. „Das Spiel bietet mit seiner Anime-Grafik, dem zugänglichen Gameplay und den verschiedenen Game-Modi einiges, um Fussball-Fans auf und neben dem Platz bei Laune zu halten“, kündigte Bandai Namco Entertainment an.



Neben neuen Charakteren wie die der Mannschaft aus Senegal werden die Spieler zahlreiche bekannte Helden aus der Vorlage wiedererkennen. Der Story-Modus bietet die Gelegenheit, einen eigenen Charakter zu erstellen, mit dem sie sich Furano, Musashi und Toho anschließen und um den Titel zu holen.

„Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ wird für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch entwickelt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Laut aktueller Planung soll der Titel im Laufe des Jahres erscheinen.

