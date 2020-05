Fast & Furious Crossroads: Statement zur Release-Planung – Wann erfolgt der Launch?

Bandai Namco hat mitgeteilt, dass man sich in den kommenden Wochen zum Veröffentlichungstermin von "Fast & Furious Crossroads" äußern möchte. Bisherigen Angaben zufolge sollte das Spiel im Mai auf den Markt kommen. Doch der zugrundeliegende Film wurde erheblich verschoben.

Aufgrund der voraussichtlichen Verschiebung könnt ihr erst später den Vin Diesel machen.

Die COVID-19-Pandemie hat die Pläne zahlreicher Publisher durcheinandergewirbelt. Spiele mussten verschoben werden, was vermutlich auch für das Racing-Action-Game „Fast & Furious Crossroads“ gilt. Es sollte am 27. Mai 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen.

Doch daraus wird wahrscheinlich nichts, denn der Kinofilm „Fast & Furious 9“ wurde aufgrund der COVID-19-Pandemie um fast ein Jahr verschoben. Bisher gab der Publisher nicht bekannt, wie die weiteren Pläne für das begleitende Spiel aussehen. Kommt es doch noch im Mai auf den Markt? Wird es zu einem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr veröffentlicht? Oder erfolgt eine Verschiebung in das kommende Jahr, um in der Nähe von „Fast & Furious 9“ zu starten?

Publisher möchte sich zu Wort melden

Das Geheimnis wird in Kürze gelüftet. In einer Stellungnahme zu „Fast & Furious Crossroads“ erklärte Bandai Namco Entertainment: „Eine Ankündigung bezüglich des Veröffentlichungsdatums von Fast & Furious Crossroads wird in den kommenden Wochen erfolgen.“

Diese Aussage deutet in der Tat darauf hin, dass es im Fall von „Fast & Furious Crossroads“ zu einer Verschiebung kommen wird, da der Publisher „in den kommenden Wochen“ über den Veröffentlichungstermin sprechen möchte. Beim bisherigen Termin würde der Titel schon in drei Wochen auf den Markt kommen.

Allzu viel war von „Fast & Furious Crossroads“ ohnehin nicht zu sehen. Lediglich einen Ankündigungstrailer konntet ihr euch anschauen und es steht fest, dass der Titel für PS4, Xbox One und PC entwickelt wurde.

Bei einem möglichen Launch im kommenden Jahr könnten theoretisch die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X hinzukommen. Sie sollen Ende des laufenden Jahres die wichtigsten Märkte erreichen. Eine Verschiebung der Next-Gen-Hardware wurde bislang nicht ausgesprochen.

