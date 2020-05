Mass Effect Trilogy: Release der Remaster in diesem Geschäftsjahr?

"Mass Effect": Wird die originale Trilogie neu aufgelegt?

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden „Mass Effect Andromeda“ setzten sich die Fans der „Mass Effect“-Reihe in den vergangenen Jahren immer wieder für eine Neuauflage der originalen Trilogie ein.

Für neue Hoffnung sorgte der aktuelle Geschäftsbericht von Electronic Arts, in dem das Unternehmen darauf hinwies, dass im laufenden Fiskaljahr 2020/2021 (1. April 2020 – 31. März 2020) ein nicht näher genanntes Remastered-Projekt veröffentlicht werden soll. Womit wir es hier im Detail zu tun haben, darüber kann aktuell nur spekuliert werden. Eigenen Angaben zufolge möchte Jeff Grubb, ein Redakteur von Venturebeat, bereits mehr wissen.

Release auch für die Next-Generation-Konsolen?

Wie Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, haben wir es bei dem besagten Remastered-Projekt in der Tat mit einer Neuauflage von „Mass Effect“ zu tun, die unter dem Namen „Mass Effect Trilogy“ veröffentlicht werden soll. Wie es der Name bereits suggeriert, umfasst die Remastered-Sammlung die ersten drei Teile der „Mass Effect“-Reihe, die seinerzeit bei BioWare entstanden und zu den beliebtesten Titeln der letzten Konsolen-Generation gehörten.

Welche Plattformen mit der „Mass Effect Trilogy“ versorgt werden sollen, konnte oder wollte Grubb nicht verraten. Als sichere Kandidaten gelten jedoch der PC, die PS4, Nintendos Switch und die Xbox One. Möglicherweise werden auch die Ende des Jahres erscheinenden Next-Generation-Konsolen in Form der PS5 sowie der Xbox Series X mit entsprechenden Umsetzungen bedacht.

Warten wir eine offizielle Stellungnahmen beziehungsweise Ankündigung seitens Electronic Arts ab.

