The Last of Us Part 2: Weitere „spannende Neuigkeiten“ vor dem Launch versprochen

Im Laufe des gestrigen Tages stellte Naughty Dog einen frischen Story-Trailer zu "The Last of Us: Part 2" bereit. Wie Naughty Dog versprach, handelt es sich beim besagten Trailer lediglich um den Startschuss zu weiteren spannenden Neuigkeiten.

"The Last of Us: Part 2" wird exklusiv für die PS4 veröffentlicht.

Zu den größten Titeln des Videospieljahres 2020 dürfte zweifelsohne das düstere Action-Adventure „The Last of Us: Part 2“ gehören, das beim gefeierten Entwicklerstudio Naughty Dog entstand.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release bedachten uns die Jungs von Naughty Dog am gestrigen Mittwoch mit einem frischen Story-Trailer zu „The Last of Us: Part 2“ und fachten die Vorfreude weiter an. Wie Neil Druckmann, seines Zeichens Game-Director bei Naughty Dog, auf dem offiziellen PlayStation Blog versprach, dürfen wir uns in den nächsten Wochen auf weitere „spannende Neuigkeiten“ zu „The Last of Us: Part 2“ freuen.

Entwickler fiebern dem Release entgegen

„Das Tempo wird von hier aus erst noch zulegen. Haltet also Ausschau nach aufregenden Neuigkeiten, wenn wir die Wochen, Tage und Stunden bis zum Start von The Last of Us Part 2 herunterzählen“, führte Druckmann aus und wies darauf hin, dass auch die Entwickler von Naughty Dog dem Release des ambitionierten Projekts entgegenfiebern.

„The Last of Us: Part 2“ erreichte kürzlich den Gold-Status und wird somit wie geplant am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlicht. Die lang erwartete Fortsetzung zum PlayStation 3-Hit verspricht laut Herstellerangaben „eine intensive, von starken Charakteren getragene Geschichte“, die mehrere Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils angesiedelt ist.

In den Mittelpunkt rücken ein weiteres Mal bekannte Charaktere wie Ellie und Joel, die sich in einer feindlichen und gefährlichen Welt wiederfinden.

